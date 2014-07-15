В Москве во вторник сохранится жаркая погода - будет до 32 градусов

В Москве 15 июля ожидается до +32 градусов

Еще один жаркий день ожидает жителей столицы. По словам синоптиков, 15 июля температура воздуха поднимется до 32 градусов, а вероятность дождей - нулевая. Во вторник в городе на небе будут только солнце и редкие облака, передает телеканал "Москва 24".

Отмечается, что показания московских термометров почти на 8 градусов превысят климатическую норму.

Уточняется, что ветер сегодня в Москве будет тоже жарким - южным со скоростью до 3 метров в секунду. А атмосферное давление останется прежним - 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Настоящее жаркое лето принес в столицу субтропический антициклон. Спад жары ожидается во второй половине недели на фоне неустойчивой погоды с кратковременными грозовыми дождями.