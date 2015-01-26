Лекция по истории онлайн: жизнь Людовика XIV и его придворное общество

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Во вторник, 27 января, в Культурном центре "Пунктум" пройдет лекция Андрея Дмитриева-Радвогина по истории Франции. Речь пойдет об эпохе правления короля Людовика XIV. Слушатели узнают о царивших при дворе Короля-Солнца нравах, роскоши и интригах - одним словом, о характерных чертах и эстетике тех времен.

Прямую трансляцию лекции смотрите на этой странице, начало в 19.15