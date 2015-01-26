Лекция по истории онлайн: жизнь Людовика XIV и его придворное общество

Фото: punktum.ru/
Во вторник, 27 января, в Культурном центре "Пунктум" пройдет лекция Андрея Дмитриева-Радвогина по истории Франции. Речь пойдет об эпохе правления короля Людовика XIV. Слушатели узнают о царивших при дворе Короля-Солнца нравах, роскоши и интригах - одним словом, о характерных чертах и эстетике тех времен.
Прямую трансляцию лекции смотрите на этой странице, начало в 19.15
- Когда: 27 января, 19.15
- Кто: Андре Дмитриев-Радвогин
- Что: лекция о французском Золотом веке
- Кому смотреть: дамам и кавалерам