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Квартира

06 августа 2014, 15:57

В Москве на электронные торги выставят 500 квартир

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Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти выставили на электронные торги около 500 квартир, построенных по муниципальному заказу. Об этом на заседании Московской торгово-промышленной палаты рассказал заместитель гендиректор "Единой электронной торговой площадки" Сергей Зайцев.

"Требования к покупателям обычные. Купить квартиру могут как физические, так и юридические лица. Достаточно зайти на электронную площадку и внести залог для участия в торгах", - пояснил Зайцев. Его слова приводит Агентство "Москва".

По его словам, превышение стартовой цены на торгах составляет в среднем около 20 процентов. “Цены рыночные, может быть чуть поменьше. Поэтому и количество участников большое”, - добавил Зайцев.

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В ближайшее время состоятся аукционы по продаже 34 квартир в строящемся жилом районе Люберецкие поля, расположенном на Покровской и Рождественской улицах. Стартовая цена на жилье колеблется в пределах от 5 до 7 миллионов рублей.

На "Единой электронной торговой площадке" с весны 2014 года было продано более 100 квартир в ЮВАО. Реализацией недвижимости занимается казенное предприятие "Управление гражданского строительства".

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