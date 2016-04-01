В России могут ввести норму об обязательной продаже наследуемых квартир

Фото: Агентство "Москва"

В Госдуме предлагают ввести норму об обязательной продаже недвижимости, доставшейся в наследство долями. Такая инициатива, по мнению депутатов, позволить избежать конфликтов из-за собственности между членами семьи.

Эту инициативу в эфире радиостанции "Москва FM" прокомментировал член думского комитета по вопросам собственности Андрей Свинцов.

"Если родственник умирает и остается жилой фонд, его нужно обязательно продавать с торгов или распределять между наследниками. Если наследник один, можно передать ему квартиру. Но если их несколько, квартиру приходится передавать в долях, и тогда возникают проблемы.

Один из них может сделать дарственную на каких-то чужих людей. Они вселяются туда и начинают терроризировать остальных родственников, создавать невозможные условия, чтобы выкупить по дешевке остальные доли", – пояснил он.

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Парламентарий добавил, что на продажу наследникам будет отводиться три месяца. Если все собственники согласны, этот срок можно продлить до шести месяцев. Если и за это время покупатель не найдется, нужно продавать недвижимость на аукционе.