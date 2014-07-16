Для москвичей выпустили брошюру о правилах согласования перепланировки

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Мосжилинспекция подготовила специальную брошюру, из которой можно узнать о том, как правильно согласовать перепланировку в квартире, сообщает пресс-служба правительства Москвы

Уточняется, что в ближайшее время буклеты появятся в почтовых ящиках москвичей. В брошюре будут собраны ответы на самые популярные вопросы жителей.





В сообщении подчеркивается, что за последние три года процедура согласования перепланировки в квартирах значительно упрощена. Среди прочего, сократился перечень работ, который требует согласования, а также список необходимых документов, многие из которых сейчас можно предоставлять в электронной форме.

В пресс-службе напоминают, что у москвичей появилась возможность оформить необходимые документы в уведомительном порядке. Кроме того, действует "амнистия" для тех горожан, которые, ранее выполнив перепланировку без разрешения, самостоятельно решили ее узаконить.

