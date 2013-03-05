Необычные языки: где в Москве бесплатно выучить хинди и иврит

Изучение языков для многих давно стало необходимостью. Сегодня этим занимаются и для профессионального роста, и в качестве интересного хобби. В Москве открыты тысячи языковых курсов и школ. Получить знания от базового до продвинутого уровня можно и на месте – уехав по специальной программе в другую страну. При этом все большее распространение получают так называемые редкие языки, которые не учат в обычных школах и вузах. Как выяснил М24.ru, чтобы заговорить на иврите, хинди или греческом, необязательно платить деньги. В Москве существуют бесплатные курсы по их изучению.

Иврит



Фото: ИТАР-ТАСС

Бесплатные курсы изучения иврита открыты в Израильском культурном центре Москвы. Набор в группы проводится 1-2 раза в год. Подать заявку можно по электронной почте - moscow@il4u.org.il, во время очередного набора координатор связывается с желающими. В центре также проводятся семинары, тематические встречи, отмечаются национальные праздники и даты, а также поддерживается жизнь еврейской диаспоры.

Контакты: Израильский Культурный Центр в Москве, ул. Нижняя Радищевская 14/2 стр. 1, телефоны: 8(495) 915-70-70, 8(495) 915-33-55.

Хинди



Фото: ИТАР-ТАСС

Выучить хинди практически бесплатно можно в Культурном центре Имени Джавахарлала Неру при посольстве Индии. Для этого правда необходимо приобрести членскую карточку, которая стоит 300 рублей в месяц, и получить согласие преподавателя. Обучение проводят носители языка. Занятия проходят в понедельник, среду, четверг и пятницу во второй половине дня. Кроме того, в центре обучают игре на табле, йоге, традиционной росписи мехенди, а также проводятся медитации.

Контакты: Культурный центр Имени Джавахарлала Неру, Воронцово поле, дом 9, строение 2, телефон: 8 (495) 916-06-44.

Греческий



Фото: ИТАР-ТАСС

Греческий язык можно выучить в Греческом культурном центре. В последние годы занятия проходят на семи площадках в Москве: на базе школ, библиотек, вузов и Фонда славянской письменности и культуры. При центре порядка 500 человек изучают новогреческий язык в 20 группах. В Греческом культурном центре можно получить международный сертификат знания языка, учрежденный Министерством просвещения Греции и Центром греческого языка. Кроме того, здесь проводят лекции и семинары по греческой истории, культуре, литературе, а также занятия по греческим танцам.

Контакты: Греческий Культурный Центр, Алтуфьевское шоссе, д. 44, телефон: 8 (495) 708-48-09.

Корейский

Выучить корейский москвичи могут в культурном центре при посольстве Республики Корея. Занятия здесь также проводят бесплатно. Перед зачислением в группы ученики проходят обязательное тестирование на определение уровня владения языком. В центре также проходят занятия по K-Pop, корейским народным танцам, а кроме того, каждую неделю проходят бесплатные показы фильмов на корейском языке.

Контакты: Культурный Центр Посольства Республики Корея, Чистопрудный бульвар, д. 17, телефоны: 8 (495) 981-29-75.

Японский

В столице работает сразу несколько бесплатных курсов по изучению японского языка, однако студентов там отбирают по конкурсу. Так, курсы при Японском центре МГУ обучают по программам для начального и среднего уровней. Занятия в центре проводятся с сентября по июнь 2 раза в неделю по 2 астрономических часа. Обучение начинается с 1 сентября, а заявки принимаются уже с середины апреля.

Кроме того, существуют бесплатные курсы японского языка при отделе японской культуры "Japan Foundation" в ВГБИЛ. Вся программа обучения здесь рассчитана на 4 года. Прием заявок осуществляется с 14 июля по 5 августа. При этом конкурс на этих двух курсах составляет 10 человек на место.



Фото: ИТАР-ТАСС

Контакты: АНО "Японский Центр", Воробьевы Горы, МГУ им. М.В.Ломоносова, д.1, стр.52, телефон: 8 (495) 626-50-32.

Отдел Японской Культуры "Japan Foundation" в ВГБИЛ, Николоямская ул., 1, телефоны: 8(495)626-55-83, 8(495)626-55-85.

Учить редкие языки бесплатно можно и самостоятельно. Для этого в Сети создано немало сайтов, где проводятся онлайн-тесты и уроки, собраны электронные пособия, музыка и фильмы на оригинальном языке. Например, так можно начать изучать финский, датский, турецкий и другие не столь привычные для россиян языки.