Племянница Нонны Мордюковой рассказала о скандале с сестрой из-за могилы артистки

Ровно 100 лет назад родилась легендарная советская актриса, народная артистка СССР Нонна Мордюкова. Она оставила богатое культурное наследие, однако в СМИ ее имя нередко упоминается не только в связи с киноролями, но и из-за скандалов между ее родственниками. Подробности – в материале Москвы 24.

"Я его безумно люблю"

Фото: кадр из фильма "Русское поле"; режиссер – Николай Москаленко; производство – киностудия "Мосфильм"

25 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения советской актрисы Нонны Мордюковой. Федеральные каналы показали документальные фильмы о народной артистке СССР, другие транслировали картины с участием Мордюковой. В выпуске программы Андрея Малахова были озвучены фрагменты из личных дневников артистки: в них она призналась, что главной болью всей ее жизни была судьба единственного сына Владимира Тихонова, которого ей довелось пережить. Актриса обвиняла себя в том, что ей приходилось уезжать на съемки, оставляя подростка надолго одного. В итоге Владимир пристрастился к запрещенным веществам.

"Какой он красивый, злой, невменяемый. И никто никогда не узнает о том, что во все времена... Я его безумно люблю", – писала Мордюкова.

Артистка понимала, что с такой тяжелой зависимостью сын долго не протянет.





из дневников Нонны Мордюковой Он болен полинаркоманией без единого шанса. Короче, скоро он умрет.

В дневниках Нонна Викторовна отмечала, что ей пришлось переживать эти трудности в одиночку.

"Не было того плеча, на котором бы я могла бы плакаться. Обойдусь и сейчас своими силами", – сетовала артистка.

Владимир умер в 1990 году от сердечной недостаточности. Ему было 40 лет.

Актер, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в личном блоге рассказал некоторые подробности из жизни покойного сына Нонны Викторовны, отметив, что это тема для отдельной передачи. Он назвал наследника народной артистки СССР "полусиротой при живых родителях", который с детства рос болезненным.

"Умирал один, никого из родных рядом или хотя бы на проводе. Квартира – проходной двор, в холодильнике пустота, только остатки меда в баночке и чайная ложка в ней. Лариса Лужина с Риммой Марковой первыми приехали, потому что именно им позвонили те, кто обнаружил его мертвым. Вслед за ними приехала Нонна. Вот и делайте выводы..." – многозначительно написал Садальский.

К слову, в 1972 году на экраны вышел фильм Николая Москаленко "Русское поле", в котором Нонна Мордюкова снялась в страшной и пророческой сцене: ее героиня хоронила единственного сына, роль которого сыграл настоящий сын актрисы.

Родня

Фото: кадр из фильма "Родня"; режиссер – Никита Михалков; производство – киностудия "Мосфильм"

Одной из самых знаменитых работ Нонны Викторовны была главная роль в трагикомедийном фильме Никиты Михалкова 1981 года "Родня". На экране были показаны сложные отношения между самыми близкими людьми. В реальности между родственниками актрисы тоже сложились непростые взаимосвязи.



Мордюкова была старшим ребенком в многодетной семье. Из сестер Натальи, Людмилы и Татьяны ныне здравствует только Людмила. Из братьев Геннадия и Василия жив только первый. Единственный прямой наследник народной артистки СССР, сын Владимир от коллеги и народного артиста СССР Вячеслава Тихонова, умер в 1990 году в возрасте 40 лет. Он был похоронен в Москве на Кунцевском кладбище. По словам коллег, актриса до конца жизни переживала горе и так до конца и не смирилась с утратой. Невесткой Мордюковой была заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей. Она была замужем за Владимиром Тихоновым семь лет, но брак распался из-за наркотической зависимости Владимира. У супругов родился сын Василий. Также, по данным СМИ, во втором браке Владимира родился еще один сын – Владимир. Таким образом, у Нонны Викторовны остались двое внуков.



Мордюкова умерла 6 июля 2008 года в Центральной клинической больнице в Москве в возрасте 82 лет. Актрису похоронили на Кунцевском кладбище рядом с могилой ее единственного сына.

После смерти Нонны Викторовны стало известно, что она завещала свою трехкомнатную квартиру в московском районе Крылатское сестре Наталье, которая, по данным СМИ, ухаживала за актрисой в последние годы ее жизни. Однако, несмотря на завещание, родня публично переругалась после смерти Мордюковой и потребовала, чтобы Наталья продала недвижимость и поделила деньги между всеми в равных долях.

После смерти Натальи в 2023 году вновь начались споры вокруг квартиры. Родственница покойной Людмила заявляла в эфире ток-шоу, что племянницы Елена и Юлия плохо относились к Наталье и "просто угробили" ее. В прошлом году умерла еще одна сестра Нонны Викторовны, Татьяна. Тогда ее дочери, Ирина и Юлия, поссорились из-за места на кладбище: Ирина подзахоронила прах матери в могилу к Нонне и ее сыну, вопреки желанию Юлии.

"Внук Нонны Викторовны Владимир только половину могилы смог оформить на себя. Он был против подзахоронения, подавал документы, но кладбище проигнорировало и вынесло такое странное решение. Сестра скрыла от меня день похорон моей матери, я была только на поминках", – рассказала Юлия, сообщает News.ru.

При этом, по данным издания, конфликт между родственниками не исчерпан до сих пор. По словам Юлии, сестра Ирина пытается единолично ухаживать за могилой матери и Нонны Мордюковой с ее сыном, фактически оттесняя другую родню, в том числе родного внука актрисы Владимира.





Юлия Мордюкова племянница народной артистки СССР Нонны Мордюковой Сестра Ирина вырубила цветник и маленькую тую, дальше она специально на могиле стелет пластмассовый коврик, имитирующий траву, мол, мне на вас плевать. Дальше ставит камеры, чтобы мы не могли убрать этот коврик. Она уничтожает наши живые цветы, хотя Нонна любила именно такие, и кладет пластмассовые.

Женщина также рассказала журналистам, что в итоге все же надеется добиться перезахоронения урны с прахом матери в другое место. Юлия уверена, что ее знаменитая тетя хотела бы покоиться отдельно, вместе со своим сыном.

Сильная женщина с трудной судьбой

Фото: кадр из фильма "Бриллиантовая рука"; режиссер – Леонид Гайдай; производство – киностудия "Мосфильм"

Нонна Мордюкова родилась 25 ноября 1925 года в семье военного и председательницы колхоза. Полное имя при рождении – Ноябрина. Детство провела в Краснодарском крае. В 1950 году окончила ВГИК, сразу поступив на службу в Театр-студию киноактера (ныне "Мастерская "12" Никиты Михалкова).

В кино дебютировала еще будучи студенткой, в 1948 году, снявшись у режиссера Сергея Герасимова в экранизации "Молодой гвардии". За роль Ульяны Громовой актриса получила Сталинскую премию. Правда, следующее ее появление на экранах случилось лишь через четыре года. Тогда постепенно сформировалось киноамплуа Мордюковой – простая, сильная женщина с трудной судьбой.

Зрительскую любовь ей принесла роль купчихи Домны Белотеловой в комедии Константина Воинова "Женитьба Бальзаминова" в 1964 году. Не менее яркой стал образ управдома Варвары Сергеевны Плющ из комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" (1968).

"Наши люди в булочную на такси не ездят!" – безапелляционное заявление героини Мордюковой стало крылатой фразой.

Она также исполнила яркие роли в картинах Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину" (1975), Никиты Михалкова "Родня" (1981), Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих" (1982), Дениса Евстигнеева "Мама" (1999).

Помимо звания народной артистки СССР, Нонна Викторовна была отмечена множеством наград, в числе которых орден "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени. Кроме того, она была любимицей зрителей: ее дважды называли лучшей актрисой года по результатам опроса журнала "Советский экран".

Мордюкова официально была замужем дважды. Первый брак со звездой "Семнадцати мгновений весны" Вячеславом Тихоновым прожила 13 лет, родив от него единственного сына. Актеры познакомились во время съемок "Молодой гвардии".

Позже была замужем за народным артистом РСФСР Владимиром Сошальским. Актерский брак продлился около полугода.