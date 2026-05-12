Netflix намекнул на продолжение вселенной "Бумажного дома"

Стриминговый сервис Netflix намекнул на продолжение культовой испанской криминальной саги "Бумажный дом", опубликовав в соцсетях тизер с загадочной подписью. Подробности – в материале Москвы 24.

"Мир "Бумажного дома" продолжается"

Фото: кадр из фильма "Бумажный дом"; режиссер – Хесус Кольменар; производство – Netflix

Стриминговый сервис Netflix объявил о расширении франшизы "Бумажный дом", опубликовав тизер. В ролике использованы сцены из оригинального сериала.

"Bella Ciao" все еще звучит. Мир "Бумажного дома" продолжается", – говорится под роликом в официальных соцсетях стриминга.



Сюжет сериала строился вокруг банды воров, лидером и мозговым центром которой был так называемый Профессор. Злоумышленники решили воплотить в жизнь план дерзкого ограбления Королевского монетного двора Испании и украсть 2,4 миллиарда евро. При этом у них был свод строгих правил, одни из которых – отсутствие жертв, а также запрет на личные отношения между участниками банды. В связи с этим настоящие имена грабителей держались в тайне, они обращались друг к другу по кодовым именам, которыми стали названия городов – Токио, Москва, Рио, Найроби, Берлин, Осло, Хельсинки, Денвер. Однако, несмотря на то что Профессор продумал план до мелочей и предусмотрел все возможные варианты развития событий, человеческий фактор внес свои коррективы, поставив под удар свободу и жизнь всех участников.





из публикации Netflix на YouTube От первого ограбления ради наличных денег до самого искусного ограбления столетия, включая нападение, в результате которого на кону оказались тонны золота из банка Испании, – вселенная "Бумажного дома" никогда не переставала расти, развиваться и удивлять нас. Но если что-то очевидно, так это то, что революция никогда не заканчивается. Мир "Бумажного дома" продолжается на Netflix.

При этом неизвестно, будет ли это новый сезон оригинального сериала, его продолжение или спин-офф. Однако в комментариях уже начали строить предположения, какая из сюжетных линий получит развитие.

"Я думаю, что история продолжится с того места, где закончился пятый сезон "Бумажного дома", "речь должна идти о Профессоре, мстящем за потерянных друзей", "мир "Бумажного дома" – это явно не шестой сезон. Это либо анонс третьего сезона "Берлина", либо что-то вроде "Прошлое и отец Профессора". Я за", – написали пользователи.

Ролик был опубликован перед премьерой второго сезона сериала "Берлин" – спин-оффа "Бумажного дома", который выйдет 15 мая. Кроме того, по данным СМИ, Netflix устроил промоакцию в Севилье: по реке Гвадалквивир проплыл корабль с людьми в красных комбинезонах и масках Сальвадора Дали (налетчики в сериале использовали именно этот реквизит) под песню Bella Ciao.

Ранее испанские СМИ также сообщали, что Netflix работает над проектом про полковника Тамайо из оригинального сериала, однако создатели пока не подтвердили связь нового анонса и шоу про персонажа.

Большинство фанатов в восторге, однако некоторые выразили опасение, что продолжение оригинальной истории невозможно без участия героев первого сезона.

"Ограбление нельзя представить без Берлина, Токио и Найроби", "когда появилась эта новость, мир на мгновение замер", "Профессор вернулся!", "не могу поверить, что я только что третий раз досмотрел его, и тут объявили о новом сезоне", "в мире существует множество сериалов, но ни один не сравнится с этим, надеюсь испытать волнение от каждой серии", "в моей голове автоматически заиграла песня Bella Ciao. Netflix одним анонсом покончил с моей депрессией", – написали в комментариях под видео.

Феномен "Бумажного дома"

Испанский криминальный хит "Бумажный дом" выходил с 2017-го по 2021 годы, в нем было пять сезонов. Изначально первый был показан на родине проекта, однако уже к середине зрительский интерес резко угас, в том числе из-за того что шоу выходило раз в неделю: в таком формате история ограбления не могла удержать зрителей в напряжении. Из-за обрушившихся рейтингов второй сезон не планировался, пока проект не выкупил Netflix.

Сериал перемонтировали под привычный формат 50-минутных эпизодов (в оригинале серии длились по 70 минут). Проект входил в базовую подписку стримингового сервиса и дополнительно не рекламировался, при этом его просмотры стали расти в разных странах.

В 2018-м "Бумажный дом" стал самым популярным неанглоязычным проектом Netflix, в том же году он получил телепремию "Эмми" в категории "Лучший драматический сериал". Шоу стало культурным феноменом благодаря аналогиям с благородным разбойником Робин Гудом, теме сопротивления в том числе бесчеловечной системе и полицейскому произволу, а также песне Bella Ciao, которая была гимном итальянских партизан во время Второй мировой войны. Благодаря сериалу композиция получила второе рождение и стала звучать в новых интерпретациях.

В 2022-м на Netflix вышла южно-корейская адаптация "Бумажного дома", а в 2023-м стриминг презентовал первый сезон спин-оффа оригинального сериала. Проект "Берлин" повествовал о жизни и криминальных приключениях одного из банды грабителей, Андреса де Фонойосы. 15 мая на Netflix состоится премьера второго сезона сериала.