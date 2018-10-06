Принцесса Турандот и дружба с Меркьюри. Какой мы запомним Монсеррат Кабалье

Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет. Она прославилась своей техникой бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Пуччини, Беллини и Доницетти, несмотря на осуждения коллег "флиртовала" с поп-музыкой и открыто признавалась: опера – это, в первую очередь, труд, а уж потом – легендарные театры, выдающиеся партнеры, роскошь, наряды, и шикарные букеты роз.

Редакция портала Москва 24 вспоминает самые яркие роли легенды мировой оперной сцены.

Монсеррат Кабалье родилась 12 апреля 1933 года в Барселоне. Ее полное имя с первого раза произвести довольно сложно: Мария де Монсеррат Вивиана Консепсьон Кабалье-и-Фольк. Кабалье училась в консерватории при барселонском театре Лисео, затем поступила в Базельскую оперу, где в ее репертуар вошли роли Тоски, Аиды, Арабеллы и Саломеи.



Овация в 20 минут

В самом начале своей карьеры Монсеррат Кабалье пела в оперных театрах Бремена, Милана, Вены, Барселоны, Лиссабона, а также исполнила в Мехико в 1964 году партию Манон в одноименной опере Массне.

Но всемирная известность пришла к ней в 1965 году в Нью-Йорке в "Карнеги-холле". В связи с болезнью Мэрилин Хорн Кабалье заменила американскую певицу в партии Лукреции Борджии в одноименной опере Гаэтано Доницетти. Ее вокальное мастерство настолько поразило публику, что зрители устроили певице 20-минутную овацию.

Фото: ТАСС/imago/United Archives

От Виолетты до Дездемоны

После успеха на нью-йоркской сцене певица получила личное приглашение от Рудольфа Бинга. Она дебютировала в "Метрополитен-опера" (Нью-Йорк), где исполнила партию Маргариты в "Фаусте". После этого выступала на сцене "Метрополитен-опера" вплоть до 1988 года. Среди лучших партий, исполненных на сцене прославленного театра: Луиза в "Луизе Миллер", Леонора в "Трубадуре", Виолетта в "Травиате", Дездемона в "Отелло", Аида, Норма в одноименной опере Винченцо Беллини.

В начале 1970 года певица дебютировала в театре "Ла Скала" также в партии Лукреции Борджии. В последующие годы исполнила в театре Марию Стюарт, Норму, Луизу Миллер, Анну Болейн.

Лондонский период

С 1972 года Кабалье выступала на сцене "Ковент-Гардена" в Лондоне. К выдающимся вокальным достижениям Кабалье относятся партия Нормы в одноименной опере Винченцо Беллини, партия королевы Елизаветы в опере Гаэтано Доницетти "Роберто Девере" и партия Имоджене в опере Винченцо Беллини "Пират" – по признанию самой Кабалье, самая трудная в ее репертуаре за всю карьеру.

Фото: АР/Stephan Trierenberg

Вне академического

Кабалье покорила не только поклонников классической музыки. Она запросто могла выйти за пределы оперного театра и активно сотрудничала с представителями любых музыкальных жанров.

Так, например, певица с детства была поклонницей творчества Фрэнка Синатры. В самом начале своей карьеры в Нью-Йорке она познакомилась с кумиром, он пригласил ее на благотворительный концерт в фонд больных раком. Кабалье спела оперный дуэт с Паваротти, а потом и вместе с Фрэнком Синатрой одну из его самых известных песен. Второй шаг в сторону от оперы был с Майклом Болтоном в Лос-Анджелесе, на одной из голливудских церемоний: они исполнили арию из мюзикла Phantom Of The Opera и несколько современных композиций.

Альбом с Фредди Меркьюри

В историю мировой поп-музыки певица вошла, исполнив Barcelona с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри на открытии летних Олимпийских игр 1992 года. Тогда Кабалье и Меркьюри записали совместный альбом. В многочисленный интервью Кабалье всегда тепло отзывалась о Меркьюри. Она любила вспоминать их первую встречу, когда Фредди играл ей на рояле, продемонстрировал свой баритон и признался, что не только собирал все ее диски, но и приезжал на концерт Кабалье в Нью-Йорк.

Фото: ТАСС/Paul Smith/PA Photos

На альбоме с Фредди Меркьюри музыкальные эксперименты певицы не закончились. И в 1997 году совместно с швейцарской рок-группой Gotthard была записана рок-баллада One Life One Soul.

"Грэмми" за соло

В репертуаре певицы – более 130 партий и 800 камерных произведений, с ее участием было записано около сотни дисков. Она награждена премией "Грэмми" за исполнение лучшего классического вокального соло.

Кабалье несколько раз давала концерты в России. Последний раз она выступила в Москве в июне этого года.