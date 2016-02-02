В Ватикане опровергли намерение Папы Римского сниматься в кино

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Папа Римский Франциск не собирается сниматься в игровом кино. Так руководитель службы печати Святого Престола Федерико Ломбарди прокомментировал сообщения о том, что понтифик якобы согласился сыграть самого себя в приключенческом фильме "Beyond The Sun" ("По ту сторону солнца").

Ломбарди высказал предположение, что создатели фильма решили использовать имя римского первосвященника "в рекламных целях", передает ТАСС.

Ранее СМИ, со ссылкой на журнал "Variety", сообщили, что съемки картины начнутся в первой половине 2016 года на Апеннинах.

В основу фильма должна быть положена одна из сюжетных линий Нового Завета.

Руководитель службы печати не отрицал , что Папа римский внимательно относится к кинематографу, нередко встречается с актерами и режиссерами. "Однако этот интерес суверена Ватикана к киноискусству не имеет ничего общего с участием в игровом кино в качестве актера. Создатели фильма могут использовать огромное количество документальных кадров, на которых Папа Франциск общается с детьми", - подчеркнул собеседник агентства.

