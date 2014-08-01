Фильмы Евгения Митты и Александра Шейна покажут в Москве

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Фильмы из цикла "Антология современного искусства" покажут в библиотеке киноискусства Сергея Эйзенштейна 4, 5 и 6 августа. Посетителям представят работы режиссеров Евгения Митты и Александра Шейна.

"Антология современного искусства" — это серия документальных фильмов о художниках, оказавших значительное влияние на российскую сцену актуального искусства за последние 20 лет. Художники становятся участниками важных социальных событий, а их произведения – катализаторами общественных изменений", - отметили в департаменте культуры Москвы.

Посетителей, которые не имеют читательского билета, будут регистрировать перед показом.

"Олег Кулик: Вызов и провокация"

Зрители узнают о творчестве художника и куратора, одного из наиболее известных представителей актуального российского искусства Олега Кулика. Режиссер и сценарист Евгений Митта проследил творческий путь героя. В докментальную картину включены фотографии, видео и кинохроника перформансов и выставок, которые Кулик организовывал в последние 20 лет.

Фильм вышел в 2008 году.

Показ – 4 августа в 19.00.

"Виноградов и Дубосарский: Картина на заказ"

В основу сюжета легло творчество художников Александра Виноградова и Владимира Дубосарского. В середине 1990-х они представили публике переосмысленный социалистический реализм.

Режиссеры и сценаристы – Евгений Митта и Александр Шейн. Фильм вышел в 2009 году.

Показ – 5 августа в 19.00.

"Тимур Новиков. Ноль Объект"

Тимур Новиков – питерский художник, представитель андеграундной культуры, основатель петербургской Новой Академии изящных искусств. В числе его друзей были Виктор Цой, Георгий Гурьянов, Сергей Курехин, Владислава Мамышева-Монро.

Фильм режиссера Александра Шейна вышел в 2014 году. Сценарий – Александр Шейн и Евгений Митта.

Показ 6 августа в 19.00.