Власти помогут потерявшим работу москвичам деньгами и продуктовыми сертификатами

Потерявшие работу москвичи получат от властей денежную помощь

Столичные власти помогут горожанам, потерявшим работу и оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за кризиса. Об этом M24.ru сообщил руководитель департамента социальной защиты Владимир Петросян. По его словам, ведомство обратилось к мэру с просьбой выделить дополнительные средства для адресной поддержки горожан. Претендовать на поддержку смогут потерявшие работу жители столицы, в чьей семье среднемесячный доход не превышает прожиточного минимума. Им предложат денежные компенсации до нескольких десятков тысяч рублей, сертификаты на питание до 1 тысячи рублей, а в случае необходимости - даже одежду. Заммэра Москвы по вопросам социальной политики Леонид Печатников заявил M24.ru, что получить помощь горожане могут уже сейчас.

"Мы обратились к мэру и правительству с просьбой увеличить финансирование департамента для оказания поддержки москвичам во время кризиса", - заявил Петросян. Какая сумма нужна департаменту для этих целей, руководитель ведомства не уточнил.

Он отметил, что выделенные средства пойдут на адресную поддержку населения в виде денежной помощи, продуктовых сертификатов или даже закупки одежды. "Продуктовые сертификаты будут двух видов, один мы уже выдаем малоимущим – на 500 рублей, а также планируем выдавать сертификаты на 1000 рублей. Что касается денег, то материальная помощь может составить до нескольких десятков тысяч рублей в зависимости от ситуации", - отметил Петросян.

Столичные власти могут оказать денежную помощь тем, кому нужны средства на содержание детей, пропитание, покупку одежды, а также, если москвич не является льготником, то и на лечение. "Но долги за москвичей мы гасить не будем, в том числе за ЖКХ", - пояснил Петросян.

Получить помощь могут как семьи, так и одинокие безработные горожане. "Но важно, чтобы среднемесячный доход каждого члена семьи был меньше или равен прожиточному минимуму", - рассказал руководитель департамента. В 2015 году прожиточный минимум в столице составляет 14,5 тысяч рублей.

Он добавил, что обратиться за поддержкой нужно в центры социального обслуживания населения. "С собой нужно будет принести трудовую книжку с отметкой об увольнении", - добавил Владимир Петросян. По его словам, сотрудники центра помогут москвичам рассчитать уровень доходов и разобраться, имеют ли они право на дополнительную помощь.

Как пояснил M24.ru заммэра по по вросам социальной политики Леонид Печатников, департамент соцзащиты уже сейчас может оказывать помощь жителям, которые оказались в трудной ситуации из-за кризиса. "У департамента на данный момент есть средства для оказания адресной помощи. Будут ли деньги выделяться дополнительно, решит правительство Москвы", - отметил Печатников.

В 2015 году на социальную поддержку населения предусмотрено порядка 330 миллиардов рублей. В том числе, в бюджете уже запланировано порядка двух миллиардов рублей на антикризисную помощь нуждающимся москвичам. Кроме того, горожане, могут бесплатно обратиться в городскую психологическую службу. На прошлой неделе на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева было сказано, что Москва выполнит все свои социальные обязательства, и сокращать объемы помощи не планируется. В 2015 году на социальную поддержку населения предусмотрено порядка 330 миллиардов рублей. В том числе, в бюджете уже запланировано порядка двух миллиардов рублей на антикризисную помощь нуждающимся москвичам. Кроме того, горожане, могут бесплатно обратиться в городскую психологическую службу. На прошлой неделе на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева было сказано, что Москва выполнит все свои социальные обязательства, и сокращать объемы помощи не планируется. Отметим также, что столичные власти обещают, что уровень безработицы в столице не превысит 0,39 процентов от экономически активного населения. Напомним также, что, оставшись без работы, москвич может рассчитывать на выплату пособия. Для этого надо зарегистрироваться в службе занятости. Первые три месяца сумма пособия составляет 75% от среднемесячного заработка за последние три месяца трудовой деятельности. В следующие четыре месяца - 60%. Еще пять месяцев он сможет получать 45%. Следующие 12 месяцев гражданину выплачивается минимальная величина пособия по безработице, увеличенная на районный коэффициент. В Москве размер пособия составляет 1190 рублей. Если безработный в течение месяца не посещает службу занятости и не посещает потенциальных работодателей по рекомендации без уважительных причин, выплата пособий прекращается. Пособие перестают платить и в том случае, если человек прошел курсы профессиональной переподготовки и может устроиться на работу по новой специальности.



Бизнес-психолог Людмила Болдырева считает, что за дополнительной помощью будут обращаться москвичи с невысокими доходами, которых и до кризиса вряд ли можно было отнести к среднему классу. "Возьмем семью из трех человек: муж, жена, ребенок. Жену в кризис увольняют с работы. Чтобы они могли рассчитывать на помощь, зарплата мужа должна быть менее 39 тысяч рублей", - пояснила Болдырева.



Кроме того, за помощью, возможно, придется обратиться специалистам узкого профиля. Например, преподавателям каких-нибудь редких языков. "В случае увольнения им будет сложнее найти работу, в то время как уборщицы или менеджеры по продажам нужны всегда", - добавила Болдырева.

По ее словам, организаторы социальных программ всегда могут проконтролировать, действительно ли людям нужна помощь и на что они ее потратят."К примеру, человек обязан будет принести документы о том, что ему нужны дорогостоящие лекарства, а затем чеки, что он их купил", - сказала Болдырева.

Пресс-секретарь службы помощи "Милосердие" Анна Овсянникова рассказала, что в организацию каждый день за продуктовой помощью обращаются порядка 20 нуждающихся. Как правило, это пожилые люди, матери-одиночки и люди, у которых проблемы со здоровьем. Они вынуждены тратить деньги на лекарства, которые дорожают из-за кризиса. "В дальнейшем самыми уязвимыми в такой ситуации окажутся молодые семьи, не имеющие, в отличие от многодетных, дополнительных льгот и матери-одиночки", - отметила представитель службы "Милосердие".

Дарья Миронова, София Сарджвеладзе