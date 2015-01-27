Спецназ пресек "воровскую сходку" в ресторане

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Сотрудники Главного управления угрозыска совместно с бойцами спецназа пресекли "воровскую сходку" в ресторане на востоке столицы, передает пресс-служба МВД.

Всего были задержаны 50 человек – "воров в законе" и их пособников. В том числе задержали "авторитета", известного как Юнус.

В полиции отмечают, что собравшиеся представители криминального мира планировали обсудить финансирование тех, кто в настоящее время находится в колонии, и решить вопросы перераспределения денег, которые поступают в "общак".

ФМС устанавливает законность нахождения задержанных на территории России, а правоохранители выясняют их причастность к преступлениям.

Неделю назад столичные полицейские пресекли еще одну сходку и задержали пятерых криминальных авторитетов. В руки оперативников попали воры в законе по прозвищам Циркач, Забава, Тюрик, Воскрес и Тэко.