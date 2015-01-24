В столице задержаны двое подозреваемых в похищении человека

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Столичные правоохранители задержали двоих подозреваемых в похищении человека. Злоумышленники стали фигурантами уголовного дела по статье "Разбой", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Минувшей ночью в полицию поступило сообщение о похищении мужчины из квартиры в доме 19 по Братиславской улице.

Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что пятью минутами ранее неизвестный, угрожая ножом, посадил хозяина квартиры в автомобиль, после чего отвез его на Чагинскую улицу. Там мужчину высадили из машины и потребовали от него отдать крупную сумму денег.

Потерпевший отказался, после чего получил несколько ударов. У него также забрали ключи и документы от автомобиля. Налетчик с места преступления скрылся.

Спустя час полицейские задержали мужчину и женщину, подозреваемых в совершении этого преступления. В настоящее время с ними работают следователи, выясняются все обстоятельства произошедшего.