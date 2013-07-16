У владельца "КамАЗа", врезавшегося в автобус, есть бизнес в регионах

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Директор ООО "Стройавтосервис", чей "КамАЗ" 13 июля врезался в пассажирский автобус под Подольском, владеет компаниями в нескольких городах России. Об этом M24.ru рассказал координатор Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) по Москве Николай Маркин. В настоящее время строители пытаются выяснить, в какую СРО входит компания, чей водитель обвиняется в смерти 18 человек.

ООО "Стройавтосервис" было зарегистрировано 10 лет назад, пояснил Маркин. Ее директором числится Галукян Гамлет Гайкович. Выяснилось, что он числится директором еще нескольких компаний в других регионах России – например, Челябинске, Краснодаре, Тамбове. У всех организаций похожие названия: "Стройсервис Карине-2", "НТД – стройсервис" и т.п. По словам Маркина, у компаний очень обширный перечень видов деятельности. Они занимаются оптовой торговлей товаров универсального ассортимента (в том числе продовольственных), штукатурными и столярными работами, установкой торговых автоматов, ларьков и других передвижных средств торговли. "Паспортных данных директора нет, но редкое имя позволяет заключить, что это один и тот же человек", - заключил представитель НОСТРОЙ.

Сейчас НОСТРОЙ пытается выяснить, в какой саморегулируемой организации состоит московское ООО "Стройавтосервис", чтобы проверить, насколько ее деятельность соответствует нормам и правилам СРО. За серьезные нарушения саморегулировщики могут приостановить деятельность "Стройавтосервиса". "Мы разослали письма во все московские СРО. Однако, возможно, компания вообще нигде не состоит, поскольку для некоторых видов деятельности, например, в малоэтажном строительстве, членства в СРО не требуется", - говорит Маркин.

Офис "Стройавтосервиса" находится на улице Вавилова. Вечером 15 июля представители НОСТРОЙ приезжали туда, однако никого там не застали. Мобильный телефон, указанный в выходных данных компании, отключен. По словам Маркина, в 2012 году Галукян зарегистрировал еще одну компанию с аналогичным названием, плюс ему принадлежит ООО "Стройсервис". Офисы организаций также расположены на улице Вавилова и улице Строителей.

Напомним, днем 13 июля возле села Ознобишино в "новой Москве" "КамАЗ", груженный щебнем, протаранил пассажирский автобус, фактически "разрезав" его пополам. Погибли 18 человек, ранения получили более 50. В больнице остаются 30 пострадавших, 12 из них в тяжелом состоянии. Водителем оказался 46-летний гражданин Армении Грачья Арутюнян. Ему предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц, и грозит до 7 лет тюрьмы. Выяснилось, что Арутюнян работал водителем в ООО "Стройавтосервис". По одной из версий ДТП, у "КамАЗа" не сработали тормоза, поскольку он был перегружен щебнем. На машине были транзитные номера, срок которых истек еще в апреле. После аварии Сергей Собянин заявил, что иностранцы, нарушившие ПДД в России, должны быть депортированы. НОСТРОЙ предложил запретить строительным компаниям принимать грузы от машин с транзитными номерами.

София Сарджвеладзе