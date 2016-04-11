Задержаны двое подозреваемых в ограблении пенсионерки на 1,5 млн рублей

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Полицейские задержали двоих подозреваемых в ограблении пенсионерки на полтора миллиона рублей на западе города. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Преступление произошло возле одного из домов на Мичуринском проспекте. На 74-летнюю пенсионерку напали злоумышленники и затащили в машину.

В салоне, угрожая ножом, нападавшие потребовали, чтобы она сняла все имеющиеся у нее на счетах деньги и отдала им. Потерпевшая выполнила их требования, обналичив полтора миллиона рублей в нескольких банках под контролем похитителей.

Позже были задержаны подозреваемые. Ими оказались двое жителей Ростовской области. Уголовное дело возбуждено по статье "Разбой". Подозреваемые арестованы.