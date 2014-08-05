Подмосковного участкового задержали за взятку в 50 тысяч рублей

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В Серпуховском районе участкового задержали по подозрению в получении взятки в 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Полицейского поймали при получении денежных средств от предпринимателя. Выяснилось, что взятку полицейский получил за то, чтобы не привлекать коммерсанта к уголовной ответственности за незаконный бизнес.

По данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой полицейского уволят из органов внутренних дел, а его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.