Обвиняемую в госизмене многодетную мать выпустили из СИЗО

Обвиняемая в госизмене многодетная мать освобождена из-под ареста

Из следственного изолятора в Лефортове освобождена многодетная мать Светлана Давыдова, обвиняемая в государственной измене. Женщину отпустили под подписку о невыезде. Информацию подтвердил адвокат женщины Иван Павлов, сообщает телеканал "Москва 24".

Вместе с тем, уголовное дело в отношении Давыдовой не прекращено.

Женщина была заключена под стражу в минувший четверг в Лефортовском суде. Поводом для возбуждения уголовного дела стал звонок Давыдовой в посольство Украины в Москве. Якобы женщина сообщила дипломатам о том, что расположенная по соседству с ее домом в городе Вязьма Смоленской области воинская часть опустела, а военных отправили на Украину.

В правоохранительных органах уверяют, что Давыдова неоднократно информировала украинское посольство о подозрительных, по ее мнению, передвижениях российских войск. Женщина не признает себя виновной по предъявленному ей обвинению.

Под опекой Давыдовой находятся семеро детей.