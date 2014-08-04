Из квартиры предпринимателя в ЮЗАО похитили 5,5 миллионов рублей

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Из квартиры предпринимателя на юго-западе Москвы похитили деньги и ювелирные украшения на общую сумму почти 5,5 миллионов рублей. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Исполнительный директор строительной компаний обратился в полицию с заявлением о краже денег из его квартиры на улице Гарибальди. Как выяснили полицейские, похититель вскрыл замки входной двери и проник в пустовавшую с вечера пятницы квартиру.

В результате было похищено 20 тысяч долларов, 15 тысяч евро, а также ювелирные изделия. При этом общая сумма украденного составила около 5,4 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.