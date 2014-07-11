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11 июля 2014, 17:35

На Воробьевах горах появятся лэнд-арт объекты

конкурсы арт-объекты ЦПКиО имени Горького

Фото: пресс-службы парка Горького

В рамках "Зеленой недели" парк Горького объявил конкурс на создание лэнд-арт объектов на территории природного заказника "Воробьевы горы", сообщает пресс-служба парка.

Отмечается, что работы конкурсантов могут быть разных типов: парные перекликающиеся, стелющиеся, заграждающие, заполняющие структуры. Однако при производстве лэнд-арт объектов должны использоваться только природные материалы, а также полностью отвечать запросам, указанным в законе об "Особо охраняемых природных территориях". Кроме того, объект не должен уходить более чем на 0,5 метров под землю.

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Работы художников будут приниматься до 18 июля. Предложение должно содержать чертеж объекта с указанными размерами, материалам и цветом. Также участники конкурса должны письменно описать концепцию объекта и смету на реализацию проекта. Итоги конкурса подведут 21 июля.

"Зеленая неделя" в парке Горького пройдет в последнюю неделю лета, с 25 по 31 августа.

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