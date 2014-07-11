На Воробьевах горах появятся лэнд-арт объекты

Фото: пресс-службы парка Горького

В рамках "Зеленой недели" парк Горького объявил конкурс на создание лэнд-арт объектов на территории природного заказника "Воробьевы горы", сообщает пресс-служба парка.

Отмечается, что работы конкурсантов могут быть разных типов: парные перекликающиеся, стелющиеся, заграждающие, заполняющие структуры. Однако при производстве лэнд-арт объектов должны использоваться только природные материалы, а также полностью отвечать запросам, указанным в законе об "Особо охраняемых природных территориях". Кроме того, объект не должен уходить более чем на 0,5 метров под землю.

Работы художников будут приниматься до 18 июля. Предложение должно содержать чертеж объекта с указанными размерами, материалам и цветом. Также участники конкурса должны письменно описать концепцию объекта и смету на реализацию проекта. Итоги конкурса подведут 21 июля.

"Зеленая неделя" в парке Горького пройдет в последнюю неделю лета, с 25 по 31 августа.