Все мероприятия на праздновании 75-летия ВДНХ будут бесплатными

Владимир Погребенко - о праздновании 75-летия ВДНХ

В столице 1 августа будет отмечаться 75-летний юбилей ВДНХ. С 1 по 3 августа на территории выставки с 12 дня до полуночи пройдут праздничные мероприятия для взрослых и детей.

"Из основных мероприятий, которые бы я рекомендовал посетить, выставка ВДНХ, которая будет проходить в павильоне "Центральный", и восстановленный по поручению Сергея Собянина Зеленый театр, в котором три дня будут проходить различные концерты", - сообщил в эфире радиостанции "Москва FM" генеральный директор ОАО "ВДНХ" Владимир Погребенко.

По его словам, все мероприятия, которые пройдут на территории ВДНХ с 1 по 3 августа, будут бесплатными. 1 августа посетителей ожидает классическая и джазовая программа, среди участников: симфонический оркестр "Русская филармония", Нино Катамадзе, "Дунаевский Orchestra" и Евгений Федоров.

2 августа в рок-концерте примут участие Борис Гребенщиков и группа "Аквариум", Евгений Маргулис и Максим Леонидов. Программа на 3 августа посвящена world music, в Зеленом театре выступят Петр Налич, Севара Назархан и группа "Мгзавреби". С подробной программой можно ознакомиться здесь.

Погребенко добавил, что несколько выставок уже заработают к 1 августа и будут идти в течение нескольких месяцев, а потом их заменят другие экспозиции.

Как изменится ВДНХ после реконструкции

Кроме того, в этом году будет уделено особое внимание парковке у ВДНХ.

"Безусловно, парковка на ВДНХ была и есть. К сожалению, тот вид, в котором она была ранее, не совсем законный и хаотичный. Поэтому прилегающая территория к ВДНХ была отдана единому парковочному оператору, который существует у департамента транспорта - это ГКУ "АМПП". Они делают на этой территории парковочное пространство, которое будет абсолютно законным, правовым и соответствовать мировым стандартам качества", - пояснил он.

Зеленый театр на ВДНХ

Напомним, в честь юбилея Сергей Собянин предложил вернуть выставочному центру историческое название и "освежить" его территорию. 15 мая ВВЦ был переименован в ВДНХ. При этом территория ВДНХ увеличилась в два раза за счет Ботанического сада и Останкинского парка - там убрали заборы, разграничивающие места отдыха.

Вновь заработали 17 исторических фонтанов, территорию выставки освободили от большей части нецивилизованной торговли. Всего было ликвидировано порядка 300 различных незаконных строений.