Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

24 июля 2014, 17:07

Все мероприятия на праздновании 75-летия ВДНХ будут бесплатными

концерты выставки юбилеи ВДНХ мероприятия празднование фестивали и праздники

Владимир Погребенко - о праздновании 75-летия ВДНХ

В столице 1 августа будет отмечаться 75-летний юбилей ВДНХ. С 1 по 3 августа на территории выставки с 12 дня до полуночи пройдут праздничные мероприятия для взрослых и детей.

"Из основных мероприятий, которые бы я рекомендовал посетить, выставка ВДНХ, которая будет проходить в павильоне "Центральный", и восстановленный по поручению Сергея Собянина Зеленый театр, в котором три дня будут проходить различные концерты", - сообщил в эфире радиостанции "Москва FM" генеральный директор ОАО "ВДНХ" Владимир Погребенко.

Ссылки по теме

По его словам, все мероприятия, которые пройдут на территории ВДНХ с 1 по 3 августа, будут бесплатными. 1 августа посетителей ожидает классическая и джазовая программа, среди участников: симфонический оркестр "Русская филармония", Нино Катамадзе, "Дунаевский Orchestra" и Евгений Федоров.

2 августа в рок-концерте примут участие Борис Гребенщиков и группа "Аквариум", Евгений Маргулис и Максим Леонидов. Программа на 3 августа посвящена world music, в Зеленом театре выступят Петр Налич, Севара Назархан и группа "Мгзавреби". С подробной программой можно ознакомиться здесь.

Погребенко добавил, что несколько выставок уже заработают к 1 августа и будут идти в течение нескольких месяцев, а потом их заменят другие экспозиции.

Как изменится ВДНХ после реконструкции

Кроме того, в этом году будет уделено особое внимание парковке у ВДНХ.

"Безусловно, парковка на ВДНХ была и есть. К сожалению, тот вид, в котором она была ранее, не совсем законный и хаотичный. Поэтому прилегающая территория к ВДНХ была отдана единому парковочному оператору, который существует у департамента транспорта - это ГКУ "АМПП". Они делают на этой территории парковочное пространство, которое будет абсолютно законным, правовым и соответствовать мировым стандартам качества", - пояснил он.

Зеленый театр на ВДНХ

Напомним, в честь юбилея Сергей Собянин предложил вернуть выставочному центру историческое название и "освежить" его территорию. 15 мая ВВЦ был переименован в ВДНХ. При этом территория ВДНХ увеличилась в два раза за счет Ботанического сада и Останкинского парка - там убрали заборы, разграничивающие места отдыха.

Вновь заработали 17 исторических фонтанов, территорию выставки освободили от большей части нецивилизованной торговли. Всего было ликвидировано порядка 300 различных незаконных строений.

Сюжет: ВДНХ: планы, события, перемены

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать