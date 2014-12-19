Суббота24: катаемся на световых качелях, расписываем пряники и слушаем "Пикник"

Мастер-класс по созданию вертикальных садов, фестиваль истории новогодней игрушки, концерт фламенко и еще 21 событие на субботу, 20 декабря

8:00 - 22:00

Качаемся на световых качелях в “Музеоне”

В выходные стоит заглянуть в парк “Музеон”, где на этой неделе появился новый аттракцион, одновременно выполняющий роль арт-объекта - световые качели. На территории парка установили 14 качелей двух типов - подвесные высотой около четырех метров и качели-весы. От прикосновения человека у них включается иллюминация, которая украшает парк и делает процесс качания еще ярче и интереснее.

Место: Парк искусств “Музеон”, Крымский вал, владение 2 Цена: вход бесплатный



Фото: пресс-служба Парка искусств МУЗЕОН

10:00

Идем на экскурсию про современную архитектуру

В последний день Международного фестиваля “Зодчество” искусствовед, архитектурный критик Наталия Алексеева проведет экскурсию “Актуальное и идентичное в современной архитектуре”. На ней вы побываете на центральных улицах города: Остоженке, Ходынке, в Гранатном переулке и в других местах, где построены современные здания, интересные с архитектурной точки зрения. Вы узнаете, как авангард, русские традиции и достижения прошлого влияют на современных зодчих, что наследуется, а что меняется, и многое другое.

Место: сбор группы улица Ильинка, дом 4, Гостиный двор Цена: вход платный, необходима регистрация



Фото: Станислав Красильников, ТАСС

11:00-19:00

Погружаемся в мир детства

20 декабря школа акварели Сергея Андрияки открывает выставку "Мир детства XVIII – XXI веков" На ней будут собраны более ста экспонатов из музеев и частных коллекций, например, из Русского национального музея, Музея игрушки в Сергиевом Посаде, Музея В.А. Тропинина.

В экспозицию вошли детские портреты, куклы, сабли, железные дороги, упаковки конфет и сладостей, реклама детской продукции и множество других экспонатов. В выставочном пространстве будет воссоздана атмосфера детской комнаты. Добавим, что в рамках события проведут мастер-классы педагогов школы.

Место: Школа акварели Сергея Андрияки, Гороховский переулок, дом 17 Цена: вход платный



Фото: andriaka.ru

11:00 - 21:00

Исследуем звук как искусство

В выставочном зале “Ростокино” (“Электромузее”) пройдет мастерская “Введение в искусство звука” саунд-художника Сергея Касича и резидентов сообщества SoundArtist.ru. Цель мастерской - рассказать об истории современной музыки, процессе создания композиций, работе разного типа микрофонов и полевых записях. А также научить участников понимать экспериментальную музыку и создавать композиции из окружающих звуков. Результаты экспериментов участников будут использованы в новой выставке для "Электромузея", которая откроется в конце декабря. Участниками могут стать посетители от 15 лет.

Место: “Электромузей”, улица Ростокинская, дом1 Цена: вход бесплатный необходима предварительная запись по телефону 8 (910) 405-33-50



Фото: Игорь Иванко, M24.ru

11:00

Идем на дизайн-маркет в "Сокольниках"

В парке "Сокольники" в эти выходные будет проходить новогодняя ярмарка. Вы сможете приобрести оригинальные игрушки, сладости, одежду и сувениры, а также поучаствовать в различных мастер-классах. Площадкой для мероприятия станет кафе “Мельница”.

Место: кафе “Мельница”, Сокольнический вал, дом 1 строение 1 Цена: вход свободный



Фото: Татьяна Уханова, M24.ru

11:00 - 21:00

Идем на выставку работ Дали и Пикассо

В субботу в выставочном зале “На Каширке” пройдет выставка Выставка "Сальвадор Дали и Пабло Пикассо. Скульптура, графика, керамика”. У посетителей будет уникальный шанс увидеть в одном месте работы двух великих художников. В экспозиции представлены бронзовые скульптуры, литографии и гравюры Сальвадора Дали, графика и керамика Пабло Пикассо и другие интересные предметы искусства. Также будут показаны фильмы-экскурсии об экспонатах, ведь все они - часть единой коллекции бизнесмена, коллекционера и мецената Александра Шадрина, которая собиралась в течение 15 лет.

Место: Выставочный зал “На Каширке” улица Ак.Миллионщикова, дом 35, корпус 2 Цена: вход платный



Фото: nakashirke.narod.ru

11:00

Узнаем, откуда взялись новогодние игрушки

Традиционный предновогодний фестиваль “История новогодней игрушки” проходит в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Здесь будут собраны игрушки c XIX века по наши дни. некоторые из них окажутся знакомы по собственной елке, ведь игрушки порой “передаются по наследству”, другие приятно удивят и откроют что-то новое. Гостей также ждет развлекательная программа и представление о приключениях доброго Ослика, Большого Красного Шара и великодушной Серебряной Феи. Время начала представления: 11:00, 12:00, 15:00, 18:00. И, конечно, не обойдется без ярмарки, мастер-классов и игровой зоны.

Место: музей Великой Отечественной войны, площадь Победы, дом 3 Цена: вход платный



Фото: Александр Авилов, m24.ru

11:00 - 19:00

Идем на зимний футбол

20 декабря в “Лужниках” пройдет "День московского футбола”. Зимний турнир претендует на звание самого массового подобного мероприятия в истории Москвы - ожидается 3,5 тысяч участников. Спортсмены будут разделены на возрастные категории: до 16 лет, 17-19 лет, 20 лет и старше, всего для игры задействуют 30 полей для мини-футбола. Кроме самих соревнований, ожидается культурно-массовая программа.

Место: Олимпийский комплекс “Лужники”, улица Лужники, дом 24 Цена: вход бесплатный



Фото: Александр Авилов, M24.ru

11:00 до 20:00

Идем на выставку Пауля Клее

Государственный музей им. А.С. Пушкина приглашает на выставку "Пауль Клее. Ни дня без линии", приуроченную к 200-летию установления дипломатических отношений между Россией и Швейцарией. Семь разделов выставки рассказывают о жизни и творчестве художника-авангардиста Пауля Клее (1879-1940), от детских рисунков к нахождению собственного стиля, его эволюции. Поездка в Тунис, преподавание в Баухаузе. Переезд в Швейцарию, болезнь - все эти главы жизни художника можно будет узнать с помощью его рисунков и кукол, которых Клее делал для домашних импровизированных представлений.

Место: Галерея искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков, улица Волхонка, дом 14 Цена: вход платный



Фото: arts-museum.ru

12:00



Идем на детскую елку в Зазеркалье и учимся на волшебников

В театре имени Булгакова пройдет детская новогодняя елка по мотивам сказки “Алиса в Зазеркалье”. Чтобы познакомиться с Алисой, детям предстоит поступить в Зимнюю школу волшебников, где учатся на помощников Деда Мороза, играют в снежный баскетбол и катаются на лыжах без снега. В конце программы участники получат диплом волшебника и сладкое угощение.

Место: театр им. М.А. Булгакова, улица Большая Садовая, дом 10 Цена: вход платный



Фото: Игорь Иванко, M24.ru

12:00 - 21:00

Идем на благотворительную ярмарку

На третьем этаже Музея Москвы пройдет благотворительный праздник "Снежный день". Главной его частью станет ярмарка, на которой можно будет купить новогодние сувениры, игрушки и подарки, изготовленные вручную волонтерами и подопечными из 20 благотворительных организаций. Также можно будет развлечься, попросив мастеров-частников проекта сделать прическу, макияж, аквагрим или роспись хной. На празднике будет продаваться брендовая одежда и вещи, пожертвованные знаменитостями, старые детские книги, винил и CD-диски от компании “Soyuz music”. Все собранные средства пойдут на благотворительные проекты

Место: Музей Москвы, Зубовский бульвар, дом 2 Цена: вход бесплатный



Фото: Юлия Накошная, m24.ru

14:00



Читаем, о чем говорят дети

В детской библиотеке № 92 пройдет встреча с детским драматургом, актером, сценаристом и режиссером юмористического журнала "Ералаш" Артуром Гройсом. Встреча будет посвящена презентации новой книги Гройса "Диалоги из жизни детей". В книге вы найдете скетчи и иллюстрации к историям, часть из которых легла в основу серий “Ералаша”. Самым активным участникам встречи обещают подарить памятные сертификаты, выполненные в шуточном стиле.

Место: детская библиотека №92, Загородное шоссе, дом 9, корпус 1 Цена: вход бесплатный]



Фото: M24.ru

12:00

Учимся расписывать пряники

Канун новогодних праздников - самое время поупражняться в разрисовывании имбирных пряников. Сделать это можно в антикафе "[Хорошая] республика". Вы узнаете, как с помощью глазури и съедобного конфетти красиво и оригинально раскрасить имбирную снежинку, елочку или медведя. К концу мастер-класса вы сделаете два тематических пряника, которые сможете забрать с собой или использовать для чаепития в уютной атмосфере антикафе.

Место: антикафе-коворкинг "[Хорошая] республика", улица Мясницкая, дом 13, строение 20 Цена: вход платный



Фото: Александр Авилов, M24.ru

15:00

Идем на фотовыставку про метро

На "Винзаводе" в эту субботу открывается проект “Люди метро” , подготовленный совместно с журналом Discovery. Фотографии расскажут, как живет метрополитен и как проходит работа незаметных пассажирам, но незаменимых людей. Вы увидите фотографии кассиров, узнаете о рабочем дне обходчиков путей и рабочих бригад, увидите “портреты” известных вам станций и многое другое.

Место: Центр современного искусства "Винзавод", галерея Бродильного цеха, 4-й Сыромятнический переулок, дом 1/8, строение 6 Цена: вход бесплатный



Фото: Евгения Смолянская, M24.ru

15:00 - 19:00

Идем на фестиваль короткого метра

На этих выходных продолжается работа VIII Московского международного фестиваля короткометражных фильмов "Дебютное кино". В субботу в 15:10 в кинотеатре “Звезда” покажут внеконкурсную программу колумбийского фестивального кино, в 17:00 в кинотеатре “Сатурн” в рамках арт-программы пройдет мастер-класс шведского композитора Томаса Линдаля. В 17:30 в кинотеатре “Космос” будут показаны короткометражки-участники Каннского фестваля. А в 19:00 в залах “Факела” пройдет конкурсная программа игрового короткого метра. Описание фильмов, адреса площадок и полную программу можно посмотреть на сайте фестиваля.

Место: кинотеатры “Факел”, “Сатурн”, “Космос” и “Звезда” Цена: вход бесплатный



Фото: M24.ru

14:00

Делаем новогодних персонажей из бутылок и скотча

В субботу в рамках фестиваля “Делай Фест” пройдет воркшоп скульптора и графика Полины Гнездиловой, на котором она покажет, как из пластиковых бутылок, скотча и энергосберегающих лампочек создавать подствеченные новогодние фигуры. В итоге участники мероприятия унесут домой фигуру оленя, медведя или снеговика, - кого больше захочется сделать.

Место: торговый центр "Цветной", -4 этаж. Цена: вход платный, необходима регистрация



Фото: Александр Авилов, M24.ru

14:00

Идем на экскурсию про московскую Олимпиаду

В субботу пройдет экскурсия “Москва 80: наследие Олимпиады”. Какие спортивные комплексы тогда строили по последнем слову техники? Что было впоследствии кардинально перестроено или вовсе снесено? Какие рекорды были поставлены, как жила спортивная деревня, как сложилась судьба Олимпийского мишки? Все это вы узнаете на мероприятии.

Место: встреча на Чистопрудном бульваре, у памятника А. С. Грибоедову Цена: вход платный



Фото: M24.ru

16:00

Идем на концерт “Only Bach”

В Соборе святых Петра и Павла в рамках V Международного Баховского фестиваля пройдет концерт Only Bach. На вечере прозвучат произведения великого композитора, многие из которых стали музыкальными “визитными карточками” Баха и целой эпохи.

В частности, прозвучит Бранденбургский концерт и произведение “Шутка”, которое, без сомнения, хоть раз в жизни слышал каждый, но не все знают, что оно принадлежит именно Баху. Исполнители: оркестр Pratum Integrum, концерт пройдет с участием одного из самых старинных музыкальных органов России.





Место: Собор Святых Петра и Павла, Старосадский переулок, дом 7 Цена: вход платный



Фото: Михаил Сипко, M24.ru

16:30

Идем на лекцию о морозовской Москве

В субботу пройдет лекция известного москвоведа Алексея Дедушкина, посвященная знаменитой семье Морозовых, история которой может стать основой для фильма или художественной книги. Они прошли путь от крепостных крестьян до одной из самых богатых семей России, владеющей четырьмя текстильными фабриками. Кроме того, семья внесла неоценимый вклад в культуру. Основной темой лекции станет архитектурная составляющая этого наследия - особняки Морозовых, над которыми трудились Шехтель, Клейн, Каминский и другие знаменитые архитекторы.

Место: выставочный зал “Творчество”, улица Таганская, дом 31/22 Цена: участие платное



Фото: Юлия Иванко, M24.ru

17:00

Делаем новогоднюю упаковку в стиле оригами

Культурный центр “Японский дом” приглашает поучиться технике оригами и применить ее к новогодней упаковке. Ведущая Нина Острун, мастер оригами с 25-летним стажем, сооснователь и директор Международного музея оригами, покажет, как из листа бумаги сделать такую обертку, которая сама по себе станет подарком и в некотором роде “дверью” к новогоднему чуду и празднику.

Место: культурный центр “Японский дом”, Саввинская набережная, дом 15 Цена: вход платный



Фото: Кубединов Игорь, M24.ru

17:00

Идем на лекцию об архитектуре XX века

В музее архитектуры имени Щусева пройдет лекция искусствоведа, специалиста по архитектуре барокко Елизаветы Лихачевой. Тема - течения и пути развития архитектуры в XX веке, от авангарда до постмодернизма, и рождение промышленной архитектуры. Цель лекции - не только рассказать, как менялись принципы строительства и внешний вид зданий, но и на примере известных архитектурных памятников научить слушателей отличать один стиль от другого, “читать” здания.

Место: музей архитектуры им. Щусева, улица Волхонка, дом 5/25 Цена: вход платный



Фото: Владимир Яроцкий, M24.ru

20:00

Учимся делать вертикальные сады

В субботу пройдет мастер-класс по созданию вертикальных садов, которые сегодня становятся модной тенденцией. Основатели дизайн-студии Severtut Ольга Богаткина и Митя Бекетов расскажут, как необычно украсить зеленью дом или офис, какие растения подходят для подвесного сада, и многое другое. Воркшоп состоится в рамках "Делай феста".

Место: торговый центр "Цветной", -4 этаж. Цена: вход платный, необходима регистрация



Фото: Александр Авилов, M24.ru

20:00

Слушаем группу “Пикник”

В клубе Live Music Hall группа “Пикник” выступит с клубной версией новой программы “Чужестранец”. В творческой манере коллектива, которая радует слушателей уже более 20 лет, яркими чертами стали мистицизм, оттенки декаденства, тема магического и необычное звучание голоса солиста и музыки. Концерты отличаются яркостью и творческой атмосферой, а тексты - художественностью, обращениями к литературе и легендам. Например, в основе песни “Кем бы ты ни был” из программы “Чужестранец” - произведения и герои Эдгара По.

Место: Live Music Hall, улица Дубосековская, дом 4а, строение 1 Цена: вход платный



Фото: M24.ru

20:00

Идем на “Ночь фламенко”

FlamencoCenter приглашает всех провести вечер в атмосфере тепла, грации, музыки и танца. Программа будет поделена на две части. В первой гостей ждет выступление учеников студии. А во второй мастера фламенко Maria Mandragou, Javier Malaguilla, Katerina Che Malaguilla и El Glepe покажут яркое шоу, которое вряд ли оставит холодными сердца зрителей.

Место: джаз-клуб “Академический”, улица Донская, дом 1 Цена: вход платный

