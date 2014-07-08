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Культура

08 июля 2014, 17:47

"Левиафан" Звягинцева разрешили смотреть начиная с 18 лет

кинотеатры культура Минкультуры Андрей Звягинцев ненормативная лексика семейная и молодёжная политика

Кадр из фильма "Левиафан". Фото: mkrf.ru

Фильм режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан" получил прокатное удостоверение, сообщает во вторник пресс-служба министерства культуры России.

"Прокатное удостоверение фильму "Левиафан" выдано в конце июня, с ограничением по возрасту "18+" из-за наличия нецензурной лексики", - уточнили в ведомстве.

Отметим, что ранее Звягинцев заявлял, что для проката картина будет переснята или переозвучена в связи со вступившим в силу с 1 июля законом о запрете нецензурных выражений в художественных произведениях.

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Фильм "Левиафан", рассказывающий историю борьбы мелкого предпринимателя с местной коррумпированной властью, получил приз за лучший сценарий на Каннском международном кинофестивале и был признан лучшим иностранным фильмом на Мюнхенском кинофестивале.

Главные роли в фильме исполнили Алексей Серебряков, Владимир Вдовиченков, Елена Лядова.

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