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Свежий воздух

12 декабря 2014, 19:11

В шестнадцати парках откроются бесплатные катки

катки лед Мосгорпарк свежий воздух время с детьми

Фото: M24.ru/Игорь Иванко

Этой зимой в шестнадцати столичных парках будут работать бесплатные катки. У одиннадцати из них лед будет искусственным, еще у пяти – натуральным, сообщает на своей странице в Facebook Мосгорпарк.

Искусственные катки уже принимают посетителей. Встать на лед можно в следующих парках:

  • Парк "Фили";
  • Гончаровский парк;
  • Парк Северного речного вокзала;
  • Парк 50-летия Октября;
  • Парк 60-летия Октября;
  • Никулино;
  • Воронцовский парк;
  • У Ростокинского акведука;
  • Парк по Ангарской улице;
  • Северные Дубки;
  • Дубки.

Катки с натуральным льдом зальют после 20 декабря. Бесплатно покататься можно будет в следующих зонах отдыха:

  • Парк "Сокольники";
  • Парк "Северное Тушино";
  • Перовский парк;
  • Усадьба "Люблино";
  • Парк у прудов "Радуга".

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Напомним, бесплатный каток будет работать и в Московском зоопарке. Его зальют на старой территории зоосада, возле круга катания на пони. Проката коньков в зоопарке нет, поэтому инвентарь для катания нужно брать с собой.

Ранее M24.ru сообщало, что в Москве в этом году открылся самый большой каток Европы. Он расположен на территории ВДНХ. Его посещение обойдется в сумму от 200 до 400 рублей.

Отличительной особенностью катка стало то, что под лед поместили защитные светодиодные экраны, на которых транслируют мультфильмы и фотографии ВДНХ.

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