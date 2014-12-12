В шестнадцати парках откроются бесплатные катки

Фото: M24.ru/Игорь Иванко
Этой зимой в шестнадцати столичных парках будут работать бесплатные катки. У одиннадцати из них лед будет искусственным, еще у пяти – натуральным, сообщает на своей странице в Facebook Мосгорпарк.
Искусственные катки уже принимают посетителей. Встать на лед можно в следующих парках:
- Парк "Фили";
- Гончаровский парк;
- Парк Северного речного вокзала;
- Парк 50-летия Октября;
- Парк 60-летия Октября;
- Никулино;
- Воронцовский парк;
- У Ростокинского акведука;
- Парк по Ангарской улице;
- Северные Дубки;
- Дубки.
Катки с натуральным льдом зальют после 20 декабря. Бесплатно покататься можно будет в следующих зонах отдыха:
- Парк "Сокольники";
- Парк "Северное Тушино";
- Перовский парк;
- Усадьба "Люблино";
- Парк у прудов "Радуга".
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Напомним, бесплатный каток будет работать и в Московском зоопарке. Его зальют на старой территории зоосада, возле круга катания на пони. Проката коньков в зоопарке нет, поэтому инвентарь для катания нужно брать с собой.
Ранее M24.ru сообщало, что в Москве в этом году открылся самый большой каток Европы. Он расположен на территории ВДНХ. Его посещение обойдется в сумму от 200 до 400 рублей.
Отличительной особенностью катка стало то, что под лед поместили защитные светодиодные экраны, на которых транслируют мультфильмы и фотографии ВДНХ.
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