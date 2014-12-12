В шестнадцати парках откроются бесплатные катки

Фото: M24.ru/Игорь Иванко

Этой зимой в шестнадцати столичных парках будут работать бесплатные катки. У одиннадцати из них лед будет искусственным, еще у пяти – натуральным, сообщает на своей странице в Facebook Мосгорпарк.

Искусственные катки уже принимают посетителей. Встать на лед можно в следующих парках:

Парк "Фили";

Гончаровский парк;

Парк Северного речного вокзала;

Парк 50-летия Октября;

Парк 60-летия Октября;

Никулино;

Воронцовский парк;

У Ростокинского акведука;

Парк по Ангарской улице;

Северные Дубки;

Дубки.

Парк "Сокольники";

Парк "Северное Тушино";

Перовский парк;

Усадьба "Люблино";

Парк у прудов "Радуга".

Катки с натуральным льдом зальют после 20 декабря. Бесплатно покататься можно будет в следующих зонах отдыха:

Напомним, бесплатный каток будет работать и в Московском зоопарке. Его зальют на старой территории зоосада, возле круга катания на пони. Проката коньков в зоопарке нет, поэтому инвентарь для катания нужно брать с собой.

Ранее M24.ru сообщало, что в Москве в этом году открылся самый большой каток Европы. Он расположен на территории ВДНХ. Его посещение обойдется в сумму от 200 до 400 рублей.

Отличительной особенностью катка стало то, что под лед поместили защитные светодиодные экраны, на которых транслируют мультфильмы и фотографии ВДНХ.