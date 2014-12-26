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Свежая пресса

26 декабря 2014, 14:29

Сегодня в СМИ: реформа ЕГЭ и повышение земельного налога

ипотека свежая пресса курсы валют платежные системы

Фото: M24.ru

Единый госэкзамен ждет реформа

Чиновники от Минобрнауки планируют провести реформу ЕГЭ, пишет "Коммерсантъ".

Среди проблем, которые выявили в экзамене, выделяют тестовую систему, "натаскивание" на задания и невозможность выявить таланты. Кроме того, предлагается освободить от ЕГЭ тех, кто не собирается поступать в вуз.

Россияне смогут потребовать перерасчета валютных кредитов на момент заключения договора

Госдума рассматривает поправки в законодательство, которые позволят пересчитать валютные кредиты по курсу на момент заключения договора, сообщает "Российская газета".

Кроме того, если просрочка валютной ипотеки случится на фоне сильного ослабления курса рубля, то банкам запретят отбирать заложенную квартиру или дом.

Земельный налог на неиспользуемый участок вырастет в пять раз

Земельный налог на участок земли, где за 10 лет не было построено даже небольшого дома, может вырасти в пять раз, сообщает "Российская газета".

Для недостроенных многоэтажек и домов на землях, предоставленных бесплатно из госсобственности, условия будут более суровыми: в течение первых двух лет налог увеличат в два раза, в последующие два года - в четыре раза, а дальше в – шесть раз до момента регистрации прав на построенное жилье.

Испытания национальной платежной системы начнутся в 2015 году

Россия начнет испытания своей платежной системы в 2015 году, сообщает газета "Ведомости".

Ранее предполагалось, что она будет создана на базе "золотой короны" или универсальной электронной карты, но банкиры и ЦБ решили создать систему с нуля.

Литературу будут изучать по-новому

Литературу в школах будут изучать по-новому, сообщает "Российская газета".

В настоящее время уже разработан проект новой программы, а несколько издательств и творческих коллективов готовят линейки учебников.

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