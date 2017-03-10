Силуанов предложил усилить поддержку валютных ипотечников‍

Министр финансов Антон Силуанов предложил сместить основное внимание господдержки на валютных ипотечников, сообщает "Газета.ру". Об этом министр заявил в ходе приема граждан в приемной правительства.

Глава Минфина дал поручение представить дополнительные предложения для поддержки ипотечных заемщиков, оказавшихся в трудном положении.

На встрече министр также обсудил вопрос реструктуризации валютной ипотеки заемщика с одним из банков. Он пообещал провести консультацию с банком о реструктуризации долга в рамках программы помощи ипотечным заемщикам.

В январе прошлого года Центробанк рекомендовал банкам перевести валютную ипотеку в рубли по курсу на состояние 1 октября 2014 года, то есть 39,38 рубля за доллар. Однако банки этими рекомендациями не воспользовались.

Ипотечные кредиты могут стать дешевле 10 процентов уже в этом году. По словам замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, ставка по долгосрочным жилищным займам может спуститься до 9,7–9,8 процента, несмотря на окончание госпрограммы поддержки ипотеки. Стасишин отметил, что в случае снижения ключевой ставки Центробанком процент по ипотечным кредитам в России может впервые стать однозначным числом.

