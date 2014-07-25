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Мэр Москвы

25 июля 2014, 14:10

Новые резиденты технопарков инвестируют в Москву 125 млн рублей

инвестиции налоги бизнес технопарки Михаил Ан Сергей Собянин

Фото: ИТАР-ТАСС

Шесть новых резидентов столичных технопарков инвестируют в Москву более 125 миллионов рублей, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. Деньги вложат в hi-tech проекты.

Новыми резидентами стали организации по производству медтехники (протезов, перевязочных и лечебных материалов с антимикробной нитью), полимеров для нужд аэрокосмической индустрии и атомной промышленности, также один из резидентов планирует создать центр обработки данных нового поколения, который будет работать с телекоммуникационными компаниями.

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Компании разместят в трех технопарках в зависимости от направления их деятельности.

Как отметил первый замруководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Михаил Ан, инновационная инфраструктура города привлекательна для высокотехнологичных компаний.

По словам чиновника, технопарки не только формируют новые рабочие места, но и создают принципиально новые продукты. Кроме того, средняя выручка на одного сотрудника у шести новых резидентов технопарков составит 11 миллионов рублей на человека, в то время как в среднем по Москве этот показатель – 2-3 миллиона рублей.

Отметим, что статус резидента технопарка дает компаниям право на налоговые льготы: освобождение от налога на имущество и пониженную (до 13,5%) ставку налога на прибыль. Также компаниям компенсируют процентную ставку по кредитам.

При этом на налоговые льготы могут рассчитывать и производители автомобилей – они должны вложить в город 2,8 миллиарда рублей в течение пяти лет. За это они освобождаются от уплаты налога на имущество и для них снизят ставку налога на прибыль с 18% до 13,5%.

"Мосгорсправка": Льготные программы для инвесторов Москвы

Сергей Собянин в ходе встречи с членами Клуба инвесторов столицы отметил, что объем инвестиций в недвижимость Москвы в 2013 году составил порядка 1,5 триллионов рублей.

Как отметил мэр, сумма привлеченных средств стала рекордной для города, при этом основная часть из них приходится на строительство. В том же году инвесторы вложили в реставрацию объектов культурного наследия Москвы около 400 миллионов евро, и, по планам, в 2014 году этот показатель будет выше.

Технопарки Москвы

К 2017 году в столице могут появиться десять технопарков, пять технополисов и три индустриальных парка. Для резидентов этих объектов правительство Москвы установит льготы.

Речь идет об освобождении от уплаты налога на имущество, а также об установлении для резидентов пониженной ставки по налогу на прибыль, зачисляемую в бюджет города.

Налоговая ставка для подобных организаций составит 13,5% в отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой на территории технополиса, технопарка или индустриального парка.

Льготы предоставляются на десять лет с момента присвоения организации статуса резидента или управляющей организации технополиса, технопарка или индустриального парка.

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