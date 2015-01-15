Инвестиционная привлекательность Москвы осталась на докризисном уровне

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Инвестиционная привлекательность Москвы не снизилась из-за кризиса. Такое мнение высказал журналистам руководитель департамента экономической политики и развития столицы Максим Решетников, передает Агентство "Москва".

"Мы перешли в другую точку "риски-доходность", но в целом остались на привлекательном уровне. В то же время, мы рассчитываем на то, что риски в глазах иностранных инвесторов - это вопрос времени. Пройдет время, все эти сезонные факторы уйдут, доходность останется", - сказал Решетников.

По его словам, столичные власти рассчитывают на то, что восприятие города существенно улучшится.

"Мы имеем вполне нормальный средний европейский инвестиционный климат, если убрать в сторону сезонные факторы, со значительно более высоким уровнем доходности", - отметил руководитель департамента.

Напомним, в марте прошлого года Решетников сообщил, что общий объем инвестиций в столице составляет 1,4 триллиона рублей. Тогда он отметил, что западные аналитики приуменьшают инвестиционный потенциал Москвы. По его словам, аналитики не принимают в расчет оборот недвижимости, в том числе крупных торговых, офисных центров, который в сложился в городе в последнее время.

По некоторым недооцененным позициям, Москва вполне может конкурировать по своей инвестиционной привлекательности с Лондоном, отмечал Решетников.

Сергей Собянин также заявлял, что западные аналитики занижают инвестиционный потенциал Москвы почти в десять раз.

"В столице ежегодно вводится около 8 миллионов квадратных метров недвижимости, стоимость которых по приблизительным оценкам составляет около 30 миллиардов долларов", - сообщил мэр в марте прошлого года.

Собянин добавил, что городская инвестиционная программа составляет 10 миллиардов долларов.

Как сообщалось ранее, в Москве был разработан единый инвестиционный стандарт.Он охватывает все основные сферы деятельности органов власти по улучшению инвестиционного климата и привлечению капиталовложения в экономику города.

Инвестиционная стратегия Москвы призвана привлечь частных инвесторов в сферы образования, здравоохранения, транспорта; создать высокооплачиваемые места в производственной сфере за счет создания технопарков и развить государственно-частное партнерство.

По мнению властей, регламент также позволит улучшить условия ведения бизнеса в столице в части снижения административных барьеров, расширения инфраструктурных возможностей, развития гибкой системы господдержки, конкурентной среды и продуманной налоговой политики.