Общественным организациям инвалидов передано более 100 помещений

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Общественные организации инвалидов получили от столичных властей 110 помещений в безвозмездное пользование, передает корреспондент M24.ru с заседания президиума правительства.

По словам Сергея Собянина, работа по передаче помещений завершится сегодня, 13 января.

Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, ранее столичные организации инвалидов занимали помещения в городе на основании договоров аренды. По поручению Сергея Собянина было принято решение об их переоформлении в безвозмездное пользование.

Напомним, город выделит дополнительные средства на адресную помощь инвалидам. "Программу помощи инвалидам мы сделали не разовой, а ежегодной. И в ближайшие дни примем решение о выделении дополнительных средств на эту программу", - отмечал мэр Москвы.

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Сейчас в Москве проживают 1,2 миллиона инвалидов. В рамках программы помощи маломобильным гражданам в городе формируется безбарьерная среда, оборудуют пандусы и подъемники. В 2014 году на эти цели выделили около 32 миллиардов рублей.

Добавим, что власти Москвы поддерживают организации, которые оказывают помощь инвалидам. За последние полтора года власти предоставили фондам, помогающим детям-инвалидам, 9 помещений на льготных условиях.