Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Технологии

08 декабря 2014, 14:05

Провайдеров обязали предоставлять бесплатный доступ к сайтам органов власти

интернет Дмитрий Медведев законы операторы связи

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

Российских операторов связи обязали предоставлять бесплатный доступ к сайтами органов государственной власти, единому порталу госуслуг, а также к сайтам СМИ, которые официально публикуют федеральные документы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба правительства России.

Кроме того, в местах общего доступа в интернет скорость передачи данных должна составлять не менее 256 Кбит/с, а с 1 июля 2016 года - не менее 2 Мбит/с. Абонентам, пользующимся точками доступа, операторы должны обеспечить скорость передачи не менее 10 Мбит/с.

Напомним, пункты коллективного доступа в интернет расположены в отделениях Почты России.

Ссылки по теме

Что касается Москвы, то здесь бесплатный доступ к беспроводному интернету есть в парках, на вокзалах и метро. Ожидается, что к 2021 году Wi-Fi охватит всю территорию Москвы. При этом доступ к социально-значимым информационным ресурсам также будет бесплатным. В частности, на бесплатной основе будут предоставляться доступ к информационным ресурсам правительства Москвы и социальным сервисам, которые будут доступны на едином портале проекта городского Wi-Fi.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать