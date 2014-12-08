Провайдеров обязали предоставлять бесплатный доступ к сайтам органов власти

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Российских операторов связи обязали предоставлять бесплатный доступ к сайтами органов государственной власти, единому порталу госуслуг, а также к сайтам СМИ, которые официально публикуют федеральные документы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба правительства России.

Кроме того, в местах общего доступа в интернет скорость передачи данных должна составлять не менее 256 Кбит/с, а с 1 июля 2016 года - не менее 2 Мбит/с. Абонентам, пользующимся точками доступа, операторы должны обеспечить скорость передачи не менее 10 Мбит/с.

Напомним, пункты коллективного доступа в интернет расположены в отделениях Почты России.

Что касается Москвы, то здесь бесплатный доступ к беспроводному интернету есть в парках, на вокзалах и метро. Ожидается, что к 2021 году Wi-Fi охватит всю территорию Москвы. При этом доступ к социально-значимым информационным ресурсам также будет бесплатным. В частности, на бесплатной основе будут предоставляться доступ к информационным ресурсам правительства Москвы и социальным сервисам, которые будут доступны на едином портале проекта городского Wi-Fi.