Путина возмутил рост цен на бензин при дешевеющей нефти

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Владимир Путин в ходе заседания правительства 9 декабря выразил возмущение ростом розничных цен на нефтепродукты при падении мировых цен, пишет "Интерфакс".

"Некоторые вещи вызывают, конечно, вопросы: вот на 10% на 1 декабря увеличились цены на нефтепродукты при снижении мировых цен на нефть на 35%. Основной рост зафиксирован в розничном сегменте, в то время как в оптовом цены снижаются. Это как вообще понять? Куда ФАС тогда смотрит?" - поинтересовался Путин.

Стоит отметить, что цены на нефть на мировом рынке падают с середины года. В частности, котировки Brent (к которой привязана стоимость российской нефти Urals) обвалились до минимума за пять лет - 68 долларов за баррель.

Как заявил ранее замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин, розничные цены на бензин вырастут в 2014 году на величину инфляции. По его словам, автомобильное топливо подорожало с начала года на 9,7%, а дизельное - на 3%, пишет ТАСС.

В свою очередь министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании отметил, что высокий уровень инфляции сохранится до конца первого квартала 2015 года, со второго квартала ожидается ее снижение.

Он напомнил, что на начало декабря инфляция в годовом выражении составила 9,1%, в том числе продовольственная инфляция достигла уровня 13,1%.

Говоря о ценах на лекарственные товары, министр сообщил, что они подорожали на 11,6% в годовом выражении. В то же время он отметил, что на лекарства из жизненно важного перечня рост цен был очень незначительным, "близким к нулю".

"Давайте договоримся, что федеральная антимонопольная служба и другие контролирующие организации при вашем методическом сопровождении будут заниматься постоянным изучением этого вопроса с тем, чтобы не допустить со стороны участников рынка таких действий, которые никакими объективными обстоятельствами объяснить невозможно", - сказал Путин.

Президент России также добавил, что имеется ряд объективных причин для ускорения инфляции в России. В частности, запрет на импортные продукты из стран, которые ввели санкции против РФ, а также изменение курса национальной валюты, связанное с падением мировых цен на энергоресуры. "Считаю, что это временное явление", - подчеркнул Путин.

По его словам, сегодняшняя ситуация по ценам связана в том числе с издержками российских компаний, с необходимостью увеличить производство.

"Это, в конечном счете, пойдет на пользу сельхозпроизводителям, в конечном итоге - и для всех граждан страны", - считает он.