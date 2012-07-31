Энергетический коллапс в Индии: обесточена половина страны

ИТАР-ТАСС

Около 600 миллионов человек в Индии остались без света из-за коллапса электросетей в северных, восточных и северно-восточных штатах страны. Сбой в энергосистеме затронул столицу государства Нью-Дели и один из крупнейших городов Индии - Калькутту.

Отключение электроэнергии носило каскадный характер и произошло в северо-восточной части страны. Без света оказались 13 штатов, включая Джамму и Кашмир, Уттар-Прадеш, Химачал-Прадеш и Западную Бенгалию, сообщает агентство ИТАР-ТАСС.

На севере Индии приостановлено движение более 500 поездов, в том числе 300 пассажирских, в которых оказалось около 300 тысяч человек. Больницы работают на резервных генераторах. В Нью-Дели не работают светофоры, но местным властям удалось восстановить работу метро.

Кроме того, несколько сотен шахтеров оказались заблокированными под землей в штате Западная Бенгалия и в настоящий момент власти штата делают все возможное, чтобы восстановить электропитание лифтов, остановившихся в подземных шахтах.

Напомним, что первое масштабное отключение произошло в понедельник 30 июля, когда из-за аварии на северной энергосистеме более 300 млн. человек остались без электричества. В течение нескольких часов энергетикам удалось справиться с последствиями аварии.

По предварительной информации, энергокризис начался после того, как четыре северных штата, Раджастхан, Харьяна, Пенджаб и Уттар-Прадеш, превысили норму потребления электроэнергии.