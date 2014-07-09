В Лианозовском парке будут рисовать и раздавать портреты москвичей

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12 июля, в праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, посетители Лианозовского парка будут позировать для художников. Портреты и романтические сюжеты со своим участием удастся забрать на память, сообщает пресс-служба департамента культуры столицы.

На аллеях парка можно будет встретить профессиональных мастеров. Работать они будут в самых разных техниках - от карандаша и графики до акварели.

Картины, созданные художниками, объединят в выставку, гуляя по которой, гости парка смогут узнать себя и своих близких. В рамках акции "Портрет в подарок" модели смогут забрать полотна домой.

На празднике взрослых и детей также пригласят на мастер-классы по изобразительному искусству. Уровень мастерства может быть любым: советы и рекомендации профессионалы дадут как начинающим, так и достаточно опытным художникам.

Начало праздника - в 12.00.