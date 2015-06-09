Выступление сборной России по хоккею на ЧМ признали удовлетворительным

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Исполнительный комитет Федерации хоккею России признал удовлетворительным выступление сборной России на чемпионате мира в Чехии, заявил генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов.

"Был заслушан доклад главного тренера и менеджера сборной, были вопросы, были жесткие оценки, но в целом выступление сборной России на чемпионате мира исполкомом ФХР было признано удовлетворительным", – передает Сафронова "Р-Спорт".

Напомним, сборная России под руководством Олега Знарка завоевала серебряные медали чемпионата мира. В финале российские хоккеисты уступили Канаде со счетом 1:6.

"Есть только удовлетворительная и неудовлетворительная оценки, себе я поставил бы четверку за чемпионат мира, а за то, что ребята бились, еще бы плюсик дописал, а минус - за окончание чемпионата, за игру с канадцами. Известная проблема, что мы не смогли подготовиться к финалу", – добавил Сафронов.