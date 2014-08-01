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Москва 24

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Связь

01 августа 2014, 08:23

Информировать о выполнении госуслуг через SMS начнут с 1 августа

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Москвичей начнут оповещать о готовности госуслуг с помощью SMS

Информировать москвичей посредством SMS или по e-mail о готовности паспорта и выполнении других госуслуг начнут с 1 августа. Новый сервис, который планируют автоматизировать, вводят многофункциональные центры.

Первыми SMS начнут получать те, кто подал заявку на парковочные разрешения. Далее планируют информировать о готовности российского или загранпаспорта, сообщает телеканал "Москва 24".

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Ранее начальник отдела маркетинга ГБУ "МФЦ" Ольга Хаматова сообщила M24.ru о том, что в рамках пилотного проекта с помощью SMS будут напоминать о готовности парковочных разрешений для резидентов, инвалидов и многодетных семей. Срок запуска проекта в полном режиме пока не определен.

Напомним, МФЦ сейчас оказывают более 150 услуг, через них, в том числе, можно получить российский или загранпаспорт. В пресс-службе IT-департамента отметили, что ведут переговоры с Федеральной миграционной службой.

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