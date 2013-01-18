Где можно покататься любителям сноубординга и горных лыж

Фото: ИТАР-ТАСС

Каждый год горнолыжные базы Москвы и Подмосковья привлекают все новых ценителей зимних видов спорта. При этом каждый год меняется как ценовая политика, так и качество обслуживания клиентов. Чем же порадуют москвичей в этом году зимние курорты, читайте в обзоре M24.ru.

Тем, у кого мало свободного времени, чтобы выбираться за пределы столицы, но есть желание покататься, однозначно стоит отправиться на склоны в пределах города.

Организаторы курорта "Кант" на станции метро "Нагорная" предлагают на выбор семь трасс, на трех из которых работают подъемники. Кроме того, в "Канте" открыт сноупарк Burton для джиббинга. Стоимость одного подъема зависит от количества купленных подъемов: в будние дни – от 10 до 40 рублей, а в выходные – от 20 до 60 рублей. Если вы только учитесь, то можете воспользоваться услугами инструктора. Действует экспресс-обучение от 900 рублей, индивидуальное обучение от 1200 рублей, а также групповое – от 2000 рублей за четыре занятия. Прокат горнолыжного или сноубордического комплекта обойдется минимум в 500 рублей за один час.

Фото: ИТАР-ТАСС

В "Крылатском" работает четыре основных склона и склон Snowlab для джиббинга. На всех склонах работают подъемники. Стоимость одного подъема в будние дни – от 30 до 40 рублей, в выходные – 50 рублей. Цена индивидуального обучения – от 1200 рублей, группового – от 800 рублей за одно занятие. Стоимость проката горнолыжного комплекта – 600 рублей, сноубордического – 750 рублей. Большой плюс в том, что последующие часы проката стоят в два раза дешевле.

Также в начале этого зимнего сезона в Парке Горького открылся сноуборд-парк BURTON X. Вход на горку для профессионалов и любителей джиббинга бесплатный, а вход на горку для начинающих – только в сопровождении инструктора. Индивидуальное занятие с инструктором стоит 1900 рублей, групповое - 1100 рублей. Прокат сноубордического оборудования обойдется в 1000 рублей за один час.

Для того, чтобы в полной степени ощутить драйв катания по заснеженным склонам, необходимо выбраться из городских джунглей. Благо на территории Подмосковья существует большой выбор горнолыжных баз, лучшие из которых располагаются в направлении Дмитровского шоссе. Кроме того, там можно остановиться в коттеджах по приемлемым ценам.

Фото: ИТАР-ТАСС

В парке "Яхрома" на выбор представлено 10 трасс, из которых 8 доступно для катания. Стоимость одного подъема от 15 рублей в будни до 80 рублей в выходные, также есть безлимитные ски-пасы за 600 рублей в будни и 1400 рублей в выходные. Для любителей всего нового в парке построили рельсовую трассу, похожую на американские горки, по которой двигаются специальные тележки, разгоняющиеся благодаря весу человека. Называется это развлечение "тобоган", а полная стоимость билета на одну такую поездку - 250 рублей.

Спортивный парк "Волен" и комплекс "Степаново", находящиеся поблизости друг от друга, также порадуют любителей зимнего вида спорта разнообразием трасс. Если в "Волене" на 16 января работает 11 трасс, то в "Степаново" - восемь. При этом, в "Степаново" есть интересная и длинная трасса, съехав по которой несколько раз, можно научиться кататься. Что же касается стоимости подъема, то в "Волене" вы отдадите от 20 до 70 рублей, а в "Степаново" - от 40 до 150 рублей за один подъем. Что примечательно, в "Степаново" действуют временные абонементы на подъемники от 450 рублей за два часа. Прокат комплекта оборудования в "Волене" стоит от 800 рублей, в "Степаново" - от 900 рублей.

Фото: ИТАР-ТАСС

"Сорочаны" - один из самых больших горнолыжных комплексов Подмосковья. Он включает в себя десять трасс, среди которых две новые трассы повышенной сложности, и четыре вида подъемников. Стоимость проката сноуборда с ботинками - от 270 рублей, а лыж с ботинками - от 260 рублей. Стоимость одного часа индивидуального обучения - минимум 1300 рублей, а группового - от 700 рублей. Стоимость подъемов начинается от 70 рублей и заканчивается 150 рублями в праздничные и будние дни. Для постоянных клиентов парка есть льготные тарифы, отличающиеся по общей сумме, потраченной в сезон. При этом стоимость подъемов может быть снижена в два и даже три раза в зависимости от тарифа. Курорт назван в честь Леонида Сорочана, который снимал фильмы, работал в бизнесе, коллекционировал живопись и играл на органе. Строительство большого спортивно-оздоровительного курорта он начал, когда ему было 75 лет.

Сноуборд - достаточно новый вид спорта - ему чуть более 70 лет. За это время сформировалось два основных стиля катания: фристайл и фрирайд. Если в первом случае во время стремительных спусков исполняется множество трюков, то второй стиль подразумевает спокойное катание.

На горных лыжах, в свою очередь, могут кататься люди любого возраста, комплекции и уровня физического развития. А накопив технические навыки горнолыжной техники, можно с легкостью отправиться покорять мировые горные вершины.

Несмотря на явные различия, у этих видов спорта есть много общего, например, джиббинг - скольжение по фигурам из металла или дерева, имитирующим перила и другие элементы городской архитектуры. Джиббинг является самой зрелищной дисциплиной в сноубординге и ньюскуле – новой школе лыжного фрирайда.