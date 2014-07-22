"Локомотив" едва избежал разгрома в товарищеской встрече с "Байером"

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Московский "Локомотив" в товарищеской встрече на сборах в Австрии проиграл леверкузенскому "Байеру" со счетом 1:3.

"Железнодорожники" пропустили уже на 2-й минуте - счет открыл турецкий полузащитник Чалханоглу. Спустя 5 минут вратарь "красно-зеленых" Абаев заработал пенальти, а капитан "аспириновых" Кисслинг его реализовал - 0:2.

Во втором тайме счет стал крупным - 20-летний украинский полузащитник Юрченко после передачи Венделя пробил в касание и попал точно в угол. Уже под конец матча "красно-зеленые" все-таки отыграли один мяч: на 79-й минуте гол забил Роман Шишкин.