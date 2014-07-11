Фанатка сборной Бельгии стала моделью после матча с Россией

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Семнадцатилетняя болельщица сборной Бельгии Аксель Деспигелере стала моделью после матча своей команды с Россией на чемпионате мира в Бразилии, сообщает издание Marie Claire.

Во время игры девушка, одетая в яркие цвета национальной сборной, попала на экраны стадиона и миллионов телевизоров. Слава не заставила себя ждать. Болельщики быстро создали в Facebook посвященную девушке страничку. Ее подписчиками стали более двухсот тысяч человек.

Французская косметическая компания L'Oreal уже предложила Аксель годичный контракт. Девушка уже стала моделью и снялась в одном из роликов компании. За два дня видео собрало более 1,7 миллиона просмотров.