Выставка "Взгляд Орландо" работает в Галерее классической фотографии

"Афиша": В Москве открылась фотовыставка "Взгляд Орландо"

В Галерее классической фотографии представили "Взгляд Орландо" - фотопроект Анны Студениковой. Она более 14 лет по-своему интерпретирует роман Вирджинии Вулф, снимая в роли Орландо все новых и новых людей.

Проект Анны был создан 14 лет назад, когда, вдохновившись образом Тильды Суинтон в фильме Салли Поттер "Орландо", она сделала портреты десяти андрогинных девушек. В Галерее классической фотографии показывают продолжение – вторую и третью часть проекта.

В фильме Салли Поттер "Орландо", основанном на одноименном романе Вирджинии Вулф, главный герой из мужчины превращается в женщину, находит любовь и рожает ребенка. Эти этапы жизни героя и показаны в новых частях проекта.

Фото: classicgallery.ru

Студеникова фотографирует своих друзей и знакомых, а схожие портреты соединяет в пары. Это личный проект, даже интимный. В нем приняли участие сын фотографа, ее лучшая подруга, хорошие знакомые.

Анна снимает исключительно на пленку. Фотографии проявляет вручную. И ограничивает себя в количестве дублей.

"Мне хотелось доказать самой себе, что, сняв от двух до четырех кадров, можно сделать выставочный проект. Здесь я поставила себе такую задачу и выполнила ее", - рассказала телеканалу "Москва 24" Анна Студеникова.

Выставка открыта до 8 февраля. Стоимость полного билета 300 рублей, льготного - 150 рублей.