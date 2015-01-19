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Культура

19 января 2015, 18:05

Выставка "Взгляд Орландо" работает в Галерее классической фотографии

фотография выставки Галерея Классической Фотографии Вирджиния Вулф

"Афиша": В Москве открылась фотовыставка "Взгляд Орландо"

В Галерее классической фотографии представили "Взгляд Орландо" - фотопроект Анны Студениковой. Она более 14 лет по-своему интерпретирует роман Вирджинии Вулф, снимая в роли Орландо все новых и новых людей.

Проект Анны был создан 14 лет назад, когда, вдохновившись образом Тильды Суинтон в фильме Салли Поттер "Орландо", она сделала портреты десяти андрогинных девушек. В Галерее классической фотографии показывают продолжение – вторую и третью часть проекта.

В фильме Салли Поттер "Орландо", основанном на одноименном романе Вирджинии Вулф, главный герой из мужчины превращается в женщину, находит любовь и рожает ребенка. Эти этапы жизни героя и показаны в новых частях проекта.

Фото: classicgallery.ru

Студеникова фотографирует своих друзей и знакомых, а схожие портреты соединяет в пары. Это личный проект, даже интимный. В нем приняли участие сын фотографа, ее лучшая подруга, хорошие знакомые.

Анна снимает исключительно на пленку. Фотографии проявляет вручную. И ограничивает себя в количестве дублей.

"Мне хотелось доказать самой себе, что, сняв от двух до четырех кадров, можно сделать выставочный проект. Здесь я поставила себе такую задачу и выполнила ее", - рассказала телеканалу "Москва 24" Анна Студеникова.

Выставка открыта до 8 февраля. Стоимость полного билета 300 рублей, льготного - 150 рублей.

"Орландо" - роман английской писательницы Вирджинии Вулф, опубликованный в 1928 году. Сюжет разделен на семь частей — Смерть, Любовь, Поэзия, Политика, Общество, Секс и Рождение. Действие в романе охватывает период в 350 лет. Первую половину этого срока Орландо проживает мужчиной, а вторую — женщиной. По мотивам романа в 1992 году был снят одноименный фильм. Режиссер картины - Салли Поттер. В главной роли сыграла британская актриса Тильда Суинтон ("Хроники Нарнии", "Выживут только любовники").

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