Зимний фитнес: чем полезны занятия спортом в холодное время года

Фото: M24.ru/ Роман Васильев

Почему заниматься спортом зимой так полезно, чем зимний фитнес отличается от летнего, как надо правильно одеваться для занятий на улице? Корреспондент M24.ru встретился с тренером и популярным блогером Юрием Спасокукоцким на площадке "Поколение "Спортмастер" и узнал у него, с чего начинать и как правильно заниматься фитнесом зимой.

- Юрий, чем в первую очередь отличаются фитнес на открытом воздухе летом и зимой? Какой из этих вариантов полезнее для здоровья?

- Главное отличие в том, что летом человек не получает такого закаливающего эффекта. В теплое время года мы дышим свежим воздухом, находимся под воздействием солнечных лучей, то есть витамин D вырабатывается в организме более интенсивно. И есть возможность выполнять любые упражнения с большим комфортом. Добавлю, что зимой же мы дышим гораздо более чистым воздухом. В мороз в воздухе почти не содержится вредных веществ. При этом лучше начинать занятия спортом все-таки в летнее время, поскольку зимой это повысит вероятность заболеть. Ведь ты выходишь сразу на мороз, не имея никакой спортивной подготовки.

- Что нужно сделать летом, чтобы быть "готовым" к зимнему уличному фитнесу?

- Советую принимать ежедневный холодный душ с утра или хотя бы контрастный душ. Многие люди летом обливаются холодной водой, как говорится, в свое удовольствие, спасаясь от жары. Если продолжать водные процедуры, то организм рано или поздно закалится. Можно заниматься этим не каждый день, главное не реже двух-трех раз в неделю. Закаленный человек подвергается значительно меньшему риску заболеть в ходе зимних тренировок на улице.

Мнение врача Спорт - это всегда спорт, что в зимнее время, что в летнее. Спорт - это всегда спорт, что в зимнее время, что в летнее. Профессиональные спортсмены тоже готовятся к играм зимой. Перед игрой иногда используются специальные разогревающие мази, чтобы футболист не мерз на поле, а если речь идет о лете, то там уже другие составы - чтобы не перегрелся. Вообще, зимой заниматься ничуть не менее полезно, чем летом. Стоит только учесть, что зимой тяжелые нагрузки противопоказаны людям, страдающим астмой, это может спровоцировать тяжелый приступ.

Артем Катулин экс-врач московского "Спартака"

- Какие тренажеры подходят для занятий зимой?

- Любые. Понимаете, зимний фитнес от летнего практически не отличается, кроме того, что к нему надо заранее готовиться. Еще одеваться надо, конечно, немного по-другому по сравнению с теплым временем года. А программу тренировок, которую вы использовали летом, смело можно переносить и на зиму, никакого вреда от этого не будет.

Фото: M24.ru

- То есть можно и на брусьях заниматься, и пресс качать?

- Совершенно верно. Выбор тренажера зависит не от времени года, а от ваших целей и задач. Если перед вами стоит задача избавиться от лишнего жира, тогда попробуйте бег. Ничего эффективнее бега в этом плане еще не придумали. Или любой командный вид спорта, например, футбол. Если речь идет о накачивании мышц, то нужны силовые тренировки. Это подтягивания, отжимания на брусьях и другие силовые упражнения. Отмечу, в фитнес-залах вам предложат еще и штанги с гирями, и массу других видов тренировок, а на открытой спортивной площадке все-таки "ассортимент" ограничен. Однако на площадках "Поколение "Спортмастер" тренажер подобраны так, что можно заниматься без потери эффективности. Кроме того, на всех площадках есть щиты с информацией, благодаря которым каждый может подобрать упражнения, подходящие для его физических способностей и уровня подготовки.

Площадка "Поколение "Спортмастер" в Усть-Илимске



В официальных группах "Спортмастер" в социальных сетях завершился конкурс, посвященный социальному проекту "Поколение "Спортмастер". Главный приз - город победителя конкурса включается в программу проекта на следующий год и получает бесплатно и вне графика 10 спортивных площадок. Более 600 участников из 23 городов России прислали на конкурс 829 фотографий, в которых показали множество оригинальных способов занятий спортом! В официальных группах "Спортмастер" в социальных сетях завершился конкурс, посвященный социальному проекту "Поколение "Спортмастер". Главный приз - город победителя конкурса включается в программу проекта на следующий год и получает бесплатно и вне графика 10 спортивных площадок. Более 600 участников из 23 городов России прислали на конкурс 829 фотографий, в которых показали множество оригинальных способов занятий спортом! Победителями и самыми активными участниками конкурса стали жители Усть-Илимска. В общей сложности они отправили на конкурс около 150 работ, а также активно агитировали жителей своего города голосовать за них.





- Одежда любая подойдет?

- Нет, не любая. В своих видеороликах, которые я снимал на спортивных площадках, много рассказывал о важности правильного выбора одежды. Если у вас будет правильно подобрана одежда и обувь, то это способствует идеальной терморегуляции. Таким образом, вы не будете ни перегреваться, ни переохлаждаться. Именно этот момент представляет наибольшую опасность зимой.

Подойдет обтягивающая спортивная одежда, лучше всего специальный комбинезон. Он не сковывает движения и позволяет тренироваться, поддерживая оптимальную температуру тела.

В обычной одежде нужно будет очень часто снимать и одевать куртку, потому что во время силовой тренировки мы отдаем много тепла, становится жарко и приходится раздеваться. Потом наступает время перерыва. Человек не двигается и начинает мерзнуть. Такие "перерывы" способны вызвать простуду или что еще похуже.

Учитывайте при занятиях спортом, что в летний, что в зимний период: вы должны чувствовать себя комфортно, одежда не должна стеснять движения и обеспечивать терморегуляцию.

Фото: M24.ru

- Перчатки нужно надевать? Все-таки железо руки не греет…

- Обязательно. Например, на мне перчатки Torneo из магазина "Спортмастер". Но вы можете надеть любые перчатки, которые обеспечат вам удобный хват, чтобы вы не получили переохлаждение кожных покровов рук и ничего не отморозили.

Берите еще и тряпочку. Ведь на турниках, на брусьях в зимнее время может быть обледенение. Я ей протираю брусья и турник перед выполнением упражнений. В остальном, за исключением того, что должны быть перчатки и надо будет иногда очистить турник, никакой разницы с летним периодом нет.

Поколение "Спортмастер" В этом году в Подмосковье были открыты сто спортивных площадок в рамках проекта "Поколение "Спортмастер". Они появились в Люберцах, Долгопрудном, Домодедове, Электростали, Дмитрове, Серпухове, Одинцове, Коломне, Подольске и Жуковском. В этом году в Подмосковье были открыты сто спортивных площадок в рамках проекта "Поколение "Спортмастер". Они появились в Люберцах, Долгопрудном, Домодедове, Электростали, Дмитрове, Серпухове, Одинцове, Коломне, Подольске и Жуковском. Проект "Поколение "Спортмастер" разработан для того, чтобы городские жители могли активнее заниматься спортом на воздухе, чего им так не хватает в повседневной жизни. В 2015-2018 годах спортивные площадки "Поколение "Спортмастер" появятся в других регионах страны. В этом году в Подмосковье были установлены 100 спортивных площадок в рамках проекта "Поколение "Спортмастер". По итогам реализации всего проекта, в 100 городах России будет открыто 1000 площадок, рассчитанных на людей разного возраста, разной физической формы и для любых уровней нагрузки.





Василий Макагонов

