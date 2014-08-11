В субботу в центре Москвы пройдет "День варенья" и Фруктовый карнавал

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В рамках фестиваля "Московское варенье" 16 августа в центре столицы пройдут праздничные гулянья и фруктовый карнавал, рассказал журналистам глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"День варенья" станет кульминацией фестиваля. Так, в 16.00 жителей Москвы ждет концерт на Лубянской площади, который организовали столичные рестораторы. В нем примут участие Пелагея, Дэвид Крейг, Akon, Крис де Бург и группа "Секрет".

Кроме того, в этот день состоится Фруктовый карнавал, он пройдет на Тверской улице - от Манежной до Пушкинской площади. Гостей карнавала будут встречать уличные театры, ходулисты, мимы и клоуны. На карнавале пройдут мастер-классы по приготовлению варенья и конкурсы, кроме того, можно будет сыграть в Fruit Ninja (фруктовый ниндзя) на большом экране и продегустировать варенье.

Напомним, что в фестивале "Московское варенье" принимают участие 3 тысячи магазинов и около тысячи предприятий общественного питания. В рамках мероприятия можно попробовать разнообразные десерты от лучших поваров на 19 площадках .

На фестивале представлены товары из 25 российских регионов и 12 стран мира. Продлится он до 17 августа. Проект станет продолжением серии городских мероприятий, таких как "Рождественская ярмарка Страсбурга", "Путешествие в рождество" и фестиваля "Московская весна".

Расписание фестиваля можно посмотреть здесь.