Про кино: москвичам откроют тайну 9 немых фильмов Альфреда Хичкока

В пятницу, 1 августа, в столице в рамках совместного проекта Британского Совета и Института "Стрелка" открывается фестиваль "Хичкок: девять неизвестных".

В течение 9 дней зрителям будут показывать немые фильмы британского и американского режиссера, законодателя жанра триллер Альфреда Хичкока.

Онлайн-трансляцию ключевых событий мероприятия можно будет посмотреть на M24.ru.

Программа трансляций со 2 по 8 августа:

"Реставрируя Хичкока"

2 августа в 20.00 - лекция главного хранителя Национального архива Британского института кино Робина Бейкера.

Автор расскажет о начале карьеры Хичкока, а также о том, почему его ранние фильмы важны для понимания всей его последующей режиссерской карьеры. Кроме того, Бейкер представит масштабный проект Британского института кино - Hitchcock 9, благодаря которому были восстановлены первые 9 немых фильмов Хичкока.



"Жизнь и кино Альфреда Хичкока"

3 августа в 20.00 - лекция британского кинокритика и журналиста Иэна Хейдна Смита.

Мало кто из режиссеров добился такой же славы и известности, как Альфред Хичкок, о жизни и творчестве которого расскажет Иэн Хейдн Смит в ходе своей лекции.

"Альфред Хичкок: неизвестные истории"

5 августа в 20.00 - лекция профессора университета Северной Англии Чарльза Барра.

Во время лекции слушатели узнают об эпизодах из ранней карьеры Хичкока и его малоизвестных проектах, а также о 5 годах работы в индустрии британского кино до того, как он стал режиссером, о которых любители Хичкока мало что знают.



"Мода двадцатых годов - подиум и кинематограф"

6 августа в 19.30 - лекции британского журналиста Иена Смита и специалиста по культуре Мэган Виртанен.

Британский кинокритик и журналист Иен Смит расскажет о героинях немых фильмов мастера саспенса, а специалист по культуре 1920-1940-х годов Мэган Виртанен выступит с лекцией о моде и идеалах женской красоты эпохи немого кино.



"Под влиянием Хичкока"

7 августа в 20.00 - дискуссия, которая входит в программу фестиваля "Хичкок: девять неизвестных".

В дискуссии о влиянии Хичкока на кино и другие формы искусства выступят британский критик и журналист Иен Смит, а также доктор искусствоведения Кирилл Разлогов, историк кино Николай Изволов, обозреватель журнала "Искусство кино" Нина Цыркун, кинокритик Виктор Зацепин и многие другие.



"Саспенс Хичкока"

8 августа в 20.00 - лекция британского киножурналиста, радиоведущего, редактора журнала Curzon Magazine Иэна Хейдна Смита.

Используя примеры из фильмов Хичкока, Иэн покажет, как режиссер создавал тревожное ожидание и использовал особый визуальный ряд, подкреплявший его девиз, что кинорежиссер должен "показывать, а не говорить".