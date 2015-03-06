Евро упал ниже 65 рублей на Московской валютной бирже

Фото: ТАСС

Евро впервые с начала года опустился ниже 65 рублей в ходе торгов на Московской международной валютной бирже (ММВБ). В настоящее время европейская валюта торгуется на отметке 64 рубля 95 копеек за евро, следует из данных ММВБ.

Это более чем на рубль ниже официального курса Центробанка, установленного на выходные и на три с половиной рубля меньше, чем утренний курс.

Таким образом, евро обновил годовой минимум, еще ни разу в этом году европейская валюта не опускалась в стоимости ниже 65 рублей. Последний раз евро торговался на этом уровне 25 декабря прошлого года.

Стоит отметить, что евро упал также и по отношению к доллару. Кросс-курс валютной пары евро/доллар сейчас составляет 1,08 доллара за евро, чего не было на протяжении многих лет.

Поводом для ослабления европейской валюты могла стать февральская статистика трудового рынка из США, продемонстрировавшая снижение уровня безработицы.