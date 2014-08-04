ТЦ на Ленинградском шоссе эвакуировали из-за звонка о бомбе

Из ТЦ "Метрополис" эвакуировали около 300 человек из-за угрозы взрыва

Посетителей и сотрудников торгового центра на Ленинградском шоссе эвакуировали из-за сообщения о якобы заложенной бомбе, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

По данным главка МВД, около 12.15 на службу "02" поступило сообщение о том, что в помещении ТЦ якобы заложена бомба. На место выехали оперативные службы, в настоящее время здание проверяют. По данным пресс-службы МЧС по столице, эвакуировано 300 человек, из них 100 детей.

Читатель M24.ru Анна уточняет, что эвакуировали ТЦ "Метрополис" около станции метро "Войковская". "Вышла из метро и увидела, как идет эвакуация торгового центра. Паники, впрочем, не заметила".

Добавим, что установлением личности человека, сообщившего о взрывном устройстве, займутся эксперты МВД. Если хулигана поймают, ему грозит штраф до 100 тысяч рублей, ограничением свободы до трех лет либо лишением свободы на тот же срок. В том случае, если ущерб от действий "телефонного террориста" составит более миллиона рублей, максимальный срок заключения увеличится до пяти лет.