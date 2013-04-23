Форма поиска по сайту

23 апреля 2013, 20:34

Половина районов Москвы испытывают дефицит электроэнергии

Фото: ИТАР-ТАСС

Около 60% районов Москвы являются дефицитными по подключению к электроэнергии. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании комплекса экономической политики.

Дефицит образуется, несмотря на избыток электроэнергии в целом по городу. По словам градоначальника, это явление является колоссальным сдерживающим фактором для развития малого и среднего бизнеса.

Собянин отметил, что власти разрабатывают проект сети 20 киловольт, которая решит проблему дефицитности подключения к электроэнергии по всей территории города. В настоящее время программа реализована на 20% и будет завершена в течение четырех лет.

электроэнергия дефицит

