ЦППК займется пассажирскими перевозками по малому кольцу МЖД

Выбран оператор пассажирских перевозок на малом кольце Московской железной дороги. Конкурс выиграла Центральная ППК, следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок.
Компания должна будет обеспечить подготовку пассажирской инфраструктуры к началу движения. После ввода в эксплуатацию кольца ЦППК в течение 15 лет обязана осуществлять перевозки, продажу билетов, контролировать оплату проезда, обеспечивать содержание и обслуживание электричек.
Как ранее сообщал M24.ru, основные работы на МКЖД планируется завершить в ноябре 2015 года. Интервал движения на малом кольце составит шесть минут
На МКЖД будут внедряться новые средства связи - они позволят обеспечить устойчивый контакт между машинистом, диспетчером и дежурным по станции.
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Отметим, наземное метро полноценно заработает на МКЖД в 2016 году. Московские власти не собираются откладывать запуск пассажирского движения по МКЖД из-за экономической ситуации.
Проект реконструкции МКЖД предполагает строительство 31 станции и транспортно-пересадочного узла, включая 22 ТПУ, обеспечивающих пересадку с радиальных линий метро, а также с действующих линий железной дороги.