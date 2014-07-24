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Культура

24 июля 2014, 10:25

"Литературная" экскурсия на самокатах пройдет в Москве

экскурсии культура самокаты маршруты и гиды семейная и молодёжная политика

Фото: ИТАР-ТАСС

24 июля в центре Москвы пройдет первая массовая экскурсия на самокатах по культурным достопримечательностям города. Темой экскурсии станет литература, сообщает пресс-служба департамента культуры.

Участникам предлагают посмотреть такие достопримечательности, как мемориальная квартира Андрея Белого, дом-музей квартира Пушкина, памятник Пушкину и Гончаровой, памятник Булату Окуджаве, дом-музей Цветаевой, памятник Цветаевой, РГБ, памятник Ахматовой, дом-музей Островского, памятник Габдуллае Тукаю, дом Солженицыну и памятник Шерлоку Холмсу. На протяжении всего маршрута участников будет сопровождать экскурсовод.

Как сообщила M24.ru организатор проекта Виктория Греховодова, участником экскурсии может стать любой желающий. Для этого достаточно иметь самокат и зарегистрироваться на сайте проекта. "Сбор участников состоится в 17.30 около памятника Шерлоку Холмсу и Доктору Ватсону на Смоленской набережной. Сама экскурсия начнется в 18.00 и продлится около двух часов", - отметила она.

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