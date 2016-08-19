Увидеть Москву глазами Фаины Раневской можно будет на тематической экскурсии

Проект "Иди и смотри" представляет тематические экскурсии по закоулкам старой Москвы

Кадр из фильма "Подкидыш"

Проект "Иди и смотри" представляет экскурсионную программу по местам, связанным с памятью о великой актрисы советского театра и кино Фаины Георгиевны Раневской. Об этом сообщают организаторы проекта.

Гид проведет участников прогулки по улицам и переулкам старой Москвы, где жила, гуляла и работала Раневская, а также покажет виды, запечатленные на кадрах фильмов с ее участием, и напомнит легендарные остроты и ставшие крылатыми выражения любимой актрисы.

Путешествие начнется у метро Маяковская. Участники экскурсии пройдут по Старопименовскому переулку, по Тверской, которая в те годы называлась улицей Горького, мимо театра Моссовета и через сад "Аквариум". Организатор прогулки Наталья Леонова участвовала в документальных фильмах об актрисе и сможет поделиться со слушателями не только общеизвестными курьезами из жизни актрисы, но и историями, не знакомыми широкой аудитории.