Кабмин может дать регионам право на экологические ограничения для машин к июлю

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Постановление правительства, позволяющее регионам ограничивать движение автомобилей по экологическому классу, может быть принято во втором квартале 2015 года. Об этом сообщил M24.ru замдиректора департамента министерства транспорта РФ Владимир Луговенко. После этого власти субъектов федерации, в том числе и Москва, смогут устанавливать дорожные знаки "Грязный выхлоп", запрещающие въезд в определенные районы города машинам низкого экологического класса. На первом этапе нарушителей будут штрафовать на 500 рублей. Ограничения могут коснуться жилых кварталов или рекреационных зон. Постановление позволит запрещать въезд как грузовикам, так и легковым автомобилям.

"Сейчас проект постановления находится на согласовании в МВД. Возможно, он будет принят во втором квартале, - сказал Луговенко. - Постановление позволит субъектам федерации регулировать движение транспортных средств в зависимости от их экологического класса. Они смогут устанавливать специальные дорожные знаки – таблички с зеленым овалом на белом фоне, запрещающие въезд автомобилям экологического класса ниже, чем указанный на знаке", - сказал Луговенко.

Регионы смогут ограничивать движение авто по экологическому классу

По словам чиновника, такие полномочия регионам уже дает закон "Об охране атмосферного воздуха". Но нужно еще постановление правительства РФ, в котором был бы расписан механизм их реализации.

"Скорее всего, ограничения будут касаться отдельных районов города: жилых кварталов, парков, рекреационных зон. Например, если центр города задыхается от автомобильных выхлопов, то власти смогут запретить автомобилям низкого экологического класса въезжать в него. У сотрудников ГИБДД будет право остановить и проверить машину", - подчеркнул Владимир Луговенко.

На первом этапе нарушение экологических ограничений будет квалифицироваться по статье 12.16. КоАП РФ ("Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой"). Штраф по ней составляет 500 рублей. "В дальнейшем в кодексе может появиться отдельная статья, а наказание для нарушителей ужесточится", - добавил Луговенко.

Заместитель руководителя ГИБДД России Владимир Кузин пояснил M24.ru, что пока проект постановления правительства не поступил в МВД. "Мы его ждем и будем внимательно изучать", - сказал Кузин.

В департаменте транспорта города подтвердили M24.ru, что экологические ограничения могут быть введены в столице. "Дорожные знаки, предлагаемые проектом постановления, в случае их утверждения могут быть использованы для администрирования экологических ограничений в Москве", - отметили в пресс-службе департамента. Правда, в столичном ведомстве отмечают, что экологические знаки в первую очередь нужны для ограничений на въезд грузовиков.

Проект постановления об экологических ограничения для автомобилей и дизайн дорожного знака "Грязный выхлоп" Проект постановления об экологических ограничения для автомобилей и дизайн дорожного знака "Грязный выхлоп" Минтранс разработал в августе прошлого года. Минприроды также предлагало маркировать экологически "вредные" автомобили специальными стикерами и не пускать их в центры крупных городов. В Москве с 1 сентября 2015 года будет запрещен въезд на МКАД грузовикам экологического класса ниже "Евро-2", а в пределы Третьего транспортного кольца – фурам ниже "Евро-3". В столице не продают бензин ниже четвертого экологического класса. Кроме того, с 1 сентября въезд в Москву запретят автобусам экологического класса ниже "Евро-3". К этому времени знаки "Грязный выхлоп" уже должны быть легализованы. В настоящее время грузовикам ниже класса Евро-2 запрещено въезжать в пределы ТТК, но для МКАД экологических ограничений нет.





Директор по программам российского отделения "Гринпис" Иван Блоков считает, что вводить экологические ограничения на движение легковых машин, а не только грузовиков, нужно, в том числе в Москве, где на автотранспорт, по его данным, приходится 94-96% загрязнения воздуха.

"В первую очередь ограничения должны быть введены в районах, неблагополучных с экологической точки зрения. Для Москвы первоочередной территорией может стать Центральный административный округ. Многие москвичи, если и не живут, то работают в центре или ездят туда отдыхать. Нужно уменьшить экологическое загрязнение в ЦАО", - отметил Блоков.

Однако, отметил Боков, только запретительными мерами решить вопрос загрязнения воздуха не удастся. Нужно развивать общественный транспорт, чтобы москвичи пересаживались на него.

Завкафедрой "Техносферная безопасность" Московского автодорожного института Юрий Трофименко отметил, что в 420 городах Европы введены экологические ограничения для машин. Например, в некоторых городах Германии в центр нельзя въехать на автомобили экологического класса ниже "Евро-4". По мнению Трофименко, в Москве также логично ввести такие же ограничения на въезд в пределы МКАД.

"Подобные меры очень быстро улучшат экологию города, а также транспортную обстановку в столице. Это будет стимулировать горожан менять автомобили на более экологичные и безопасные. Машины "Евро-3" - это 15-летние иномарки: в Европе с 2005 года действует запрет на производства автомобилей такого класса", - отметил он.

Как ранее сообщал M24.ru глава департамента природопользования Антон Кульбачевский, то в Москве сейчас более 50% автомобилей "Евро-3", "Евро-2" и ниже. Машин классов "Евро-4" и "Евро-5" - около 45%.

София Сарджвеладзе, Марина Курганская