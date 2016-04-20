На Тверском бульваре проведут мастер-классы по садоводству

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

22 апреля в рамках фестиваля “Московская весна” откроется эко-школа, где для всех желающих будут проводиться мастер-классы по садоводству, экологии и архитектуре пространства.

Как сообщили в оргкомитете фестиваля, эко-школа разместится на площадке “Цветущий сад”, на Тверском бульваре, у памятника Сергею Есенину. Здесь разобьют миниатюрный горшечный сад и теплицы для практических занятий.

На занятиях по садоводству гости фестиваля смогут создать настоящий мини-огород из пряных трав, узнают, как правильно сажать рассаду и ухаживать за взрослыми растениями, научатся создавать красивые цветочные композиции.

На мастер-классах по экологии – узнают, как подарить вторую жизнь старым или ненужным вещам, познакомятся со способами сортировки мусора и научатся относиться к природе бережно и ответственно.

На уроках по архитектуре пространства дети смогут смастерят настоящий городок из эко-картона, украсят скворечники и поиграют в развивающие воображение архитектурные игры.

Кроме того при эко-школе будет работать пункт приема батареек.

Эко-школа будет работать ежедневно и бесплатно. Начало мастер-классов в будние дни – 15.00, 16.00 и 17.00. В выходные дни – 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 и 17.00.